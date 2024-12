Estonsko: NATO musí dalších 20 let odstrašovat Rusko, aby nemělo hloupé nápady

Ty nyní dosahují 3,4 % hrubého domácího produktu, což je druhý nejvyšší podíl v rámci aliance. Země také od příštího roku zvýší daně, aby mohla nakoupit zásoby munice na obranu. Uvedla to agentura Reuters.

Rosin v rozhovoru pro agenturu Reuters zdůraznil, že hlavním úkolem NATO v nadcházejících dvou dekádách bude zabránit tomu, aby Rusko mělo „hloupé nápady“ ohledně vojenského postupu směrem na Západ. Tento cíl je podle něj dosažitelný, ale vyžaduje, aby Západ bral situaci vážně a pokračoval v investicích do obrany.

Přestože Rusko opakovaně popírá, že by plánovalo útok na stát NATO, jeho ministr obrany tento týden prohlásil, že Moskva musí být připravena čelit NATO v Evropě během následující dekády. Rosin zdůraznil, že plány NATO musí být reálné, podložené zdroji a zahrnovat dostatek vojáků, jednotek a munice. „Pokud svou domácí úlohu splníme, budeme schopni Rusko odstrašit,“ řekl.

Co se týče Ukrajiny, Rosin neočekává, že by Rusko v blízké době přistoupilo na jednání, ale varoval, že Moskva se bude snažit omezit aktivity NATO, včetně infrastruktury a přítomnosti vojáků v blízkosti svých hranic, zejména ve státech na východním křídle aliance.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyjádřil ochotu k jednání o Ukrajině, včetně možného kompromisu s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a prohlásil, že nemá žádné podmínky pro zahájení rozhovorů s ukrajinskými úřady.

Rosin se během rozhovoru dotkl také otázky Číny a upozornil na riziko vydírání v případě, že by Estonsko nezakázalo čínské technologie v klíčových částech ekonomiky, například v oblasti solárních invertorů. Tyto zařízení spojují solární panely s elektrickou sítí a mohly by být vzdáleně vypnuty.

„Pokud by někdy nastala situace, kdy by nás Čína chtěla politicky tlačit, mohly by některé sektory, které nejsou pod naší kontrolou, představovat vážný problém,“ varoval Rosin. I když tento scénář dnes není aktuální, je podle něj klíčové, aby k němu v budoucnu nedošlo.

Tato slova rezonují s nedávnými prohlášeními šéfa NATO Marka Rutteho, který zdůraznil, že aliance zintenzivní sdílení zpravodajských informací a posílí ochranu kritické infrastruktury v reakci na „nepřátelské“ sabotážní akce Ruska a Číny.

Rusko i Čína opakovaně odmítají obvinění ze špionáže nebo hybridních útoků, přičemž Čína v posledních letech poukazuje na údajné hackerské operace Západu.