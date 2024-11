Více voličů má pozitivní názor na Harrisovou, ukazuje první povolební exit poll

Naopak asi 42 % voličů pohlíží příznivě na Trumpa, ale ne na Harrisovou. Zhruba 8 % dotázaných má negativní názor na oba kandidáty, což je mírně vyšší než v roce 2020, ale méně než 18 % v roce 2016.

Výzkum také ukazuje, že téměř polovina voličů považuje Trumpa za příliš extrémního, zatímco u Harrisové to uvádí asi 36 % respondentů. Jen 8 % voličů označilo oba kandidáty za extrémní a 5 % je vnímá jako mírné.

Co se týče emocí spojených s případnou výhrou jednotlivých kandidátů, zhruba polovina dotázaných uvedla, že by byli optimističtí nebo nadšení, pokud by vyhrála Harrisová, přičemž podobné pocity by měli i v případě vítězství Trumpa.

Více než třetina voličů by se však cítila vyloženě znepokojeně či vystrašeně v případě Trumpova vítězství, zatímco pro Harrisovou tento pocit projevilo méně než 30 % voličů.

Exit poll CNN byl realizován kombinací osobních rozhovorů s voliči v den voleb a rozhovorů s lidmi, kteří hlasovali předčasně nebo poštou. Edison Research prováděla průzkum na náhodně vybraných 279 volebních místech po celé zemi a prostřednictvím rozhovorů po telefonu nebo online.

Celkem se průzkumu účastnilo přes 18 000 voličů, což umožňuje široký pohled na demografické složení a názory voličů v letošních volbách. Výsledky těchto exit pollů však zůstávají pouhými odhady s určitou chybovostí, která činí ±2 procentní body.