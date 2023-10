Volby v Polsku: Hlasy jsou téměř sečteny, náskok PiS nad opozicí se snižuje

Aktuální výsledky, zveřejněné ústřední volební komisí, reflektují situaci na venkově a v menších městech, kde současná vládnoucí strana tradičně silnou podporu. Potenciální koaliční partneři KO, středová Třetí cesta a Nová levice, získaly podle průběžných výsledků přibližně 14 % a 8 % hlasů, zatímco krajně pravicová Konfederace získala podporu 7 % voličů.

Aktualizované odhady výsledků, sestavené institutem Ipsos, naznačují, že PiS pravděpodobně nedosáhne na většinu v Sejmu. Šanci na sestavení vlády má opoziční koalice vedená proevropským KO pod vedením bývalého premiéra a předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Společně s Třetí cestou a Novou levicí by mohli obsadit 248 z 460 křesel v Sejmu.

Strana PiS, vedená expremiérem Jaroslawem Kaczyńským, by získala 198 mandátů, zatímco Konfederace by jich měla čtrnáct. Pokud se tyto prognózy potvrdí, bude to velká porážka pro PiS, kterému chybí příliš mnoho poslanců k dosažení většiny, jak uvedl politolog Antoni Dudek z krakovské Jagellonské univerzity.

Nedělní volby byly některými analytiky považovány za nejdůležitější od roku 1989, protože rozhodly o budoucnosti polské demokracie a vztahu země s Evropskou unií. Za osm let u moci PiS ovládla státní společnosti a klíčové instituce v zemi, včetně veřejnoprávních médií.

Mezinárodní organizace tvrdí, že vláda PiS porušuje principy právního státu a práva členů LGBTQ+ komunity. Strany proevropské opozice slibují, že v případě nástupu k moci zruší kontroverzní opatření uplynulých let, včetně reforem soudnictví, které přivedly soudnictví pod politickou kontrolu a vedly k pozastavení výplat peněz na plán obnovy Polska ze strany Evropské komise.

Tusk slaví, i když volby nevyhrál

PiS však zůstává podle prognóz nejsilnější politickou silou i po nedělních volbách, ale tři opoziční strany už slavily možnost, že by mohly sestavit novou vládu. "Toto pochmurné období je pryč, vláda PiS skončila," řekl bývalý šéf Evropské rady (ER) svým příznivcům a dodal, že "Polsko zvítězilo, demokracie zvítězila" poté, co exit polly naznačily, že opoziční strany budou mít většinu nad PiS .

PiS však zůstává podle prognóz nejsilnější politickou silou i po nedělních volbách, ale tři opoziční strany už slavily možnost, že by mohly sestavit novou vládu.

Podle exit pollů, které v neděli večer uskutečnil institut Ipsos, získala nacionalistická konzervativní strana PiS premiéra Mateusze Morawieckého 36,8 procenta hlasů.

Na druhém místě skončila opoziční liberální (KO bývalého premiéra Donalda Tuska s 31,6 procenty. Prognózy předpověděly PiS 200 křesel v novém parlamentu, což je méně než většina 231 ze 460 křesel.

Jediným možným koaličním partnerem PiS je ultrapravicová Konfederace Svoboda a nezávislost. Podle prognóz však toto seskupení získalo jen 6,2 procenta, což by činilo 12 mandátů, a tedy příliš málo na vládní většinu.

Polský opoziční blok Třetí cesta (TD) nemá v úmyslu vést rozhovory o možné koaliční vládě s úřadující konzervativní stranou.

Místopředseda PSL Dariusz Klimczak pro PAP řekl, že předvolební kampaň a politická pozice TD byly postaveny na kritice strany PiS a jejího způsobu řízení ekonomiky, zdravotnictví a školství, jakož i toho, jak zničila mezinárodní vztahy a postavení Polska v Evropské unii.

Klimczak ozřejmil, že "existuje milion důvodů, pro které se žádný seriózní člověk v politice už s PiS bavit nebude - poté, co nadělali během těchto dvou volebních období".

Na otázku, zda se již plánují jednání TD s KO a Levicí o vládní koalici, poslanec PSL odpověděl, že první setkání a jednání se uskuteční několik hodin po zveřejnění oficiálních výsledků voleb. Dodal, že lídři opozičních skupin jsou neustále v kontaktu.

Lídr lidovců Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v rozhlasové stanici RMF FM také vyloučil koalici s PiS, protože - jak řekl - "do voleb jsme šli s heslem: buď Třetí cesta, nebo třetí volební období pro PiS."