Volby v Polsku nevyhrál, ale chce vládnout. Tusk vyzval Dudu, aby začal jednat

Tři opoziční strany, včetně Tuskovy Občanské koalice, získaly v nedělních volbách většinu v obou komorách polského parlamentu a jsou připraveny převzít vládní odpovědnost.

Prezident Polské republiky zatím neposkytl jasné stanovisko ohledně svého dalšího postupu. Volby ale vyhrála vládní konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), která získala 35,38 procenta hlasů, přestože byla u moci v posledních osmi letech.

Tři opoziční strany - Tuskova proevropská Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice - ale získaly nadpoloviční většinu v dolní komoře a také v Senátu, což naznačuje jejich zájem o vytvoření nové vládní koalice.

Donald Tusk ve videoprohlášení podle Reuters uvedl, že "lidé čekají na první rozhodnutí, která následují po těchto volbách. Velmi bych pana prezidenta požádal, aby rychle a energicky jednal."

Tusk také zdůraznil vysokou účast ve volbách, která dosáhla více než 74 procent, což byla nejvyšší účast od pádu komunistického režimu v roce 1989.

Celkem se do Sejmu dostane pět politických uskupení. Právo a spravedlnost, které vládne v Polsku osm let, získalo 35,67 procent hlasů, zatímco Občanská koalice dosáhla 30,46 procent. Třetí cestu podpořilo více než 14,4 procent voličů, a čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,55 procenty hlasů. Do parlamentu se také probojovala ultrapravicová Konfederace s 7,14 procenty hlasů. Hlasovací účast činila přibližně 74 procent z oprávněných voličů.

Nedělní volby byly některými analytiky považovány za nejdůležitější od roku 1989, protože rozhodly o budoucnosti polské demokracie a vztahu země s Evropskou unií. Za osm let u moci PiS ovládla státní společnosti a klíčové instituce v zemi, včetně veřejnoprávních médií.

Mezinárodní organizace tvrdí, že vláda PiS porušuje principy právního státu a práva členů LGBTQ+ komunity. Strany proevropské opozice slibují, že v případě nástupu k moci zruší kontroverzní opatření uplynulých let, včetně reforem soudnictví, které přivedly soudnictví pod politickou kontrolu a vedly k pozastavení výplat peněz na plán obnovy Polska ze strany Evropské komise.

PiS tak zůstává podle prognóz nejsilnější politickou silou i po nedělních volbách, ale tři opoziční strany už slavily možnost, že by mohly sestavit novou vládu. "Toto pochmurné období je pryč, vláda PiS skončila," řekl bývalý šéf Evropské rady (ER) svým příznivcům a dodal, že "Polsko zvítězilo, demokracie zvítězila" poté, co exit polly naznačily, že opoziční strany budou mít většinu nad PiS .

Jediným možným koaličním partnerem PiS je ultrapravicová Konfederace Svoboda a nezávislost. I tak je to ale málo na vládní většinu. Polský opoziční blok Třetí cesta nemá v úmyslu vést rozhovory o možné koaliční vládě s úřadující konzervativní stranou.

Místopředseda PSL Dariusz Klimczak pro PAP řekl, že předvolební kampaň a politická pozice Třetí cesty byly postaveny na kritice strany PiS a jejího způsobu řízení ekonomiky, zdravotnictví a školství, jakož i toho, jak zničila mezinárodní vztahy a postavení Polska v Evropské unii.

Klimczak ozřejmil, že "existuje milion důvodů, pro které se žádný seriózní člověk v politice už s PiS bavit nebude - poté, co nadělali během těchto dvou volebních období".

Na otázku, zda se již plánují jednání Třetí cesty s KO a Levicí o vládní koalici, poslanec PSL odpověděl, že první setkání a jednání se uskuteční několik hodin po zveřejnění oficiálních výsledků voleb. Dodal, že lídři opozičních skupin jsou neustále v kontaktu.

Lídr lidovců Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v rozhlasové stanici RMF FM také vyloučil koalici s PiS, protože - jak řekl - "do voleb jsme šli s heslem: buď Třetí cesta, nebo třetí volební období pro PiS."