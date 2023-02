Vražda novináře Jána Kuciaka před pěti lety šokovala nejen Slovensko

Jeho strana Směr-sociální demokracie pak v parlamentních volbách v roce 2020 utrpěla porážku a odešla do opozice. Lidé po vraždě protestovali proti propojení politiky a mafie. Podezřelí z vraždy byli zatčeni půl roku nato. Kuciakův vrah, exvoják Miroslav Marček, dostal trest odnětí svobody na 25 let, stejně jako jeho pomocník, Tomáš Szabó. Podnikatele Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovou, oba podezřelé z objednání vraždy, soud nejprve v září 2020 zprostil obžaloby, slovenský nejvyšší soud ale tento rozsudek v červnu 2021 zrušil. Vloni v únoru oba stanuli před soudem v novém líčení, kde se spojila kauza plánování Kuciakovy vraždy s jiným případem plánovaných vražd významných právníků, ze kterých jsou Kočner a Zsuzsová také podezřelí.

Kuciak, který byl zavražděn ve věku 27 let, pracoval pro server Aktuality.sk a často psal o případech, které souvisely s podnikatelem Kočnerem, který podle slovenských médií novináři vyhrožoval. Vražda Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se odehrála v novinářově domku ve vesnici Veľká Mača, Kušnírovou zastřelili jedním výstřelem do hlavy, Kuciaka dvěma výstřely do srdce. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů.

Vražda vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989, lidé protestovali proti premiérovi Robertu Ficovi a ministrovi vnitra Robertu Kaliňákovi. Tehdejší prezident Andrej Kiska vyzval k rekonstrukci vlády nebo k předčasným volbám. Demisi podali slovenský ministr kultury Marek Maďarič, ministr vnitra Kaliňák, ke kterému vedly nitky některých korupčních případů, o nichž psal Kuciak, a také premiér Fico, jehož nahradil vicepremiér Peter Pellegrini.

Z vraždy Kuciaka a Kušnírové bylo nakonec obviněno pět lidí: Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová coby druhotná objednavatelka zločinu a Zoltán Andruskó coby zprostředkovatel; z objednání vraždy novináře byl v březnu 2019 obviněn Kočner. Objednávku Kuciakovy vraždy podle dostupných informací Zsuzsová, kterou média označují za osobu blízkou Kočnerovi, předala zprostředkovateli Andruskóovi, který najal bývalého vyšetřovatele Szabóa a exvojáka Marčeka.

Policie původně jako vraha označila Szabóa, později se ale ke střelbě přiznal Marček, jenž původně vystupoval jako vrahův řidič. V říjnu 2019 podal prokurátor obžalobu na čtveřici lidí, pátý obviněný Andruskó, který s policií spolupracoval při vyšetřování, uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu, na základě které si měl ve vězení původně odpykat deset let. Na pokyn soudu, který měl k tomuto řešení výhrady, Andruskó na konci roku 2019 uzavřel novou dohodu a přistoupil na přísnější trest 15 let vězení.

Po zahájení soudního líčení v polovině ledna 2020 Andruskó u soudu uvedl, že byl prostředníkem reportérovy vraždy mezi třemi ze čtyř obžalovaných v případu. Marček u soudu přiznal vinu, popsal, jak čin vykonal, a také další okolnosti. Na začátku dubna 2020 ho soud odsoudil k trestu odnětí svobody na 23 let; v prosinci toho roku slovenský nejvyšší soud zpřísnil Marčekovi trest o dva roky na 25 let vězení. Bývalý šéf slovenské civilní tajné služby SIS a někdejší novinář Peter Tóth v polovině ledna 2020 u soudu řekl, že zorganizoval sledování Kuciaka a dalších reportérů. Zadavatelem podle něj byl Kočner. Ten byl tou dobu ve vazbě kvůli případu padělání směnek, ve kterém ho v únoru 2020 odsoudili k dlouholetému trestu, v lednu 2021 mu slovenský nejvyšší soud potvrdil 19 let vězení.

Na začátku září 2020 soud Kočnera a Zsuzsovou zprostil obžaloby a uznal vinným jen Tomáše Szabóa. Kočner dostal pouze peněžitý trest za nedovolené ozbrojování. Zsuzsovou nicméně v prosinci 2020 specializovaný trestní soud uznal vinnou ze zprostředkování jiné vraždy a vyměřil jí trest 21 let vězení, rozsudek nabyl právní moci v roce 2021.

V červnu 2021 předložila slovenská prokuratura soudu podle médií další důkaz v případu Kuciakovy vraždy - analýzu komunikace Kočnera a Zsuzsové. Slovenský nejvyšší soud v reakci zrušil osvobozující verdikt nižšího soudu nad Kočnerem a Zsuzsovou. A v únoru 2022 specializovaný soud spojil proces Kočnera i Zsuzsové s případem přípravy vražd generálního prokurátora Maroše Žilinky, speciálního prokurátora Daniela Lipšice a náměstka Žilinky Petera Šufliarského; i tyto vraždy si měl objednat Končer přes Zsuzsovou a Zoltána Andruska. Důkazy k těmto objednávkám byly zajištěny v rámci vyšetřování vraždy Kuciana a Kušnírové, přípravu popsal i samotný Andruskó.

Památku Kuciaka a Kušnírové uctila vloni v únoru slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se slovy: "Byli zabiti proto, že Ján se ve své práci věnoval odhalování korupce a zneužívání moci. Byli zabiti proto, že se věnoval věcem, které jsou v zájmu nás všech." Podle ní je pro spravedlnost na Slovensku potřeba, aby byla vyvozena odpovědnost i vůči objednavatelům vraždy. V Bratislavě byl zavražděnému novináři a jeho partnerce odhalen památník.