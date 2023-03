Výrobky z laboratoří nezaručují kvalitu ani blahobyt, čílí se Itálie. Vyráží do boje proti kultivovanému masu

Takové výrobky by se v Itálii podle návrhu ministra zemědělství Franceska Lollobrigidy nesměly prodávat a nesměly by se do ní dovážet ani z ní vyvážet. Rozhodovat o návrhu normy bude ještě parlament.

Tomu, kdo by nové předpisy nedodržel, by hrozila pokuta mezi 10.000 a 60.000 eur (236.300 až 1,4 milionu korun) a zabavení zboží. Laboratorně vyráběným surovinám bývá přisuzován velký potenciál při výrobě jídel, která vypadají a chutnají jako maso, ale není třeba kvůli nim porážet zvířata. Nicméně agentura Reuters píše, že nacionalistická vláda premiérky Giorgii Meloniové se zavázala chránit italskou kuchyni před technologickými inovacemi, které považuje za škodlivé. Resort zemědělství přejmenovala na ministerstvo zemědělství a potravinové suverenity. Řím také usiluje o to, aby byla italská kuchyně zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle ministra Lollobrigidy potravinářské suroviny vyvinuté v laboratořích ohrožují tradiční vazbu mezi zemědělstvím a potravinami.

"Výrobky z laboratoří podle našeho názoru nezaručují kvalitu, blahobyt ani ochranu naší kultury a tradice," řekl po dnešním zasedání vlády Lollobrigida, vysoce postavený člen strany Bratři Itálie premiérky Meloniové.

Nejde o první krok současné italské vlády proti nekonvenčním potravinám. Minulý týden oznámila, že připravuje dekrety, podle kterých budou muset být výrobky obsahující mouku z hmyzu označeny a opatřeny informacemi o možných zdravotních rizicích spojených s jejich konzumací. V obchodech je chce vykázat do speciálně označených regálů.

Šéf zemědělského svazu Coldiretti Ettore Prandini tažení vlády proti "umělému masu" uvítal. "Lži o potravinách z laboratorních misek potvrzují strategii nadnárodních koncernů, které se prostřednictvím šikovných marketingových tahů snaží změnit stravovací zvyklosti založené na kvalitě a tradici," řekl podle agentury APA. Podle něj nejde o maso, ale o synteticky vyráběný produkt, který vzhledem k vysoké náročnosti na vodu není šetrný k životnímu prostředí.

Naopak ochránci zvířat z organizace LAV říkají, že laboratorně kultivované maso představuje dobrou alternativu k intenzivnímu chovu a porážení zvířat. Vládní plány jsou podle nich "ideologickým, nevědeckým křížovým tažením proti pokroku", píše Reuters.