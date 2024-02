Zalužnyj podle CNN opravdu skončí v čele ukrajinské armády. Zelenskyj má dvě možnosti

Zalužného si v pondělí zavolal prezident Zelenskyj, aby mu řekl, že jeho působení v čele armády skončí, tvrdí CNN s odvoláním na dva zdroje. K formálnímu oznámení sice stále nedošlo, podle zpravodajské stanice se očekává do konce probíhajícího týdne.

Šéf ozbrojených sil patří k nejpopulárnějším osobnostem na Ukrajině, přičemž jeho obliba značně překračuje i popularitu hlavy státu. Americká televize připomněla, že v prosincovém průzkumu vyjádřilo Zalužnému podporu 88 procent dotázaných, zatímco prezidentovi jen 62 procent.

Šetření proběhlo poté, co vyšly najevo rozdílné postoje obou mužů ohledně dalšího vývoje konfliktu s Ruskem. Padesátiletý Zalužnyj, který se stal vrchním velitelem pár měsíců před začátkem ruské invaze, v listopadovém rozhovoru pro The Economist řekl, že válka s Ruskem se dostala do patové situace, s čímž Zelenskyj nesouhlasil.

Následně se objevily spekulace, že Zelenskyj chce Zalužného nahradit Oleksandrem Syrským. Ukrajinští představitelé ale popřeli, že by docházelo ke sporům. Naposledy dementovali spekulace o konci šéfa armády teprve v pondělí.

"Vážení novináři, odpovídáme všem najednou: ne, není to pravda," napsalo ministerstvo obrany před třemi dny na telegramu. Informaci dementoval i Zelenského mluvčí Serhij Nykyforov. "Není to předmětem diskuze," řekl.

Podle CNN se kromě Syrského, který stojí v čele ukrajinských pozemních sil, nabízí ještě jméno jiného možného nástupce Zalužného. Konkrétně jde o šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova, o kterém je známo, že má silné vazby na prezidenta Zelenského.