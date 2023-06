Ze Súdánu prchají statisíce lidí. OSN volá po podpoře Egypta

Súdánská armáda vedená Abdal Fattáhem Burhánem a milice RSF, v jejichž čele stojí Muhammad Hamdan Dagalo, spolu v Súdánu soupeří o moc od 15. dubna. O život za tu dobu přišly stovky lidí a tisíce byly zraněny.

Na humanitární pomoci je aktuálně v Súdánu závislá třetina obyvatel. Situace je vyhrocená zejména v Chartúmu, kde docházejí zásoby potravin, paliva a vody, až na výjimky nefungují nemocnice ani další služby.

Od vypuknutí násilí v Súdánu byly podle úřadu OSN pro koordinaci pomoci vyhnány z domovů statisíce lidí a více než 380 000 z nich uprchlo do sousedních zemí, nejčastěji do Egypta.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) může ze země utéct téměř milion lidí. "Na základě konzultací se všemi vládami zemí, které mohou mít co dočinění s migrací, jsme dospěli k odhadovaným 815 000 lidem, kteří mohou prchat do sedmi zemí sousedících se Súdánem," řekl novinářům zástupce UNHCR v Ženevě už dříve.

Odhad, že do letošního října ze země uprchne milion lidí, je ale možná nízký, tvrdí vysoký komisař UNHCR Filippo Grandi. Téměř polovina uprchlíků zamířila do Egypta a komisař pochválil egyptskou vládu a lid za to, že poskytli bezpečí těm, kteří bojům unikli.

Vyzval také zemi, aby nechala své hranice otevřené pro ty, kteří prchají, a apeloval na mezinárodní společenství, aby udělalo více pro podporu reakce Egypta na krizi. "Egypt nemůže být ponechán sám a mezinárodní společenství musí tuto reakci podpořit. Zahájili jsme plán na podporu sousedních zemí, ale dosud získané finanční prostředky jsou velmi omezené. Musí být více zdrojů, rychlejší zdroje, pro Egypt, pro Červený půlměsíc, pro Organizace spojených národů včetně UNHCR," řekl.