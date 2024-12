Zelenskyj se výrazně změnil. Začíná přiznávat realitu, kterou si mnozí uvědomují dlouho

Ukrajinská armáda s aktuálními možnostmi nedokáže vyhnat ruské síly z obsazených oblastí, což přináší nové výzvy nejen pro Kyjev, ale i pro jeho západní spojence. Uvedl to server SkyNews.

Tyto změny v postoji přicházejí v době, kdy se Donald Trump připravuje na návrat do Bílého domu. Trump, známý svou nepředvídatelností a kontroverzními prohlášeními, slibuje rychlé ukončení války – tvrdí, že by to dokázal za jediný den, aniž by však nabídl konkrétní detaily.

Jeho přístup však bude zcela jistě jiný než ten, který prosazoval jeho předchůdce Joe Biden, jenž Ukrajině poskytl stabilní vojenskou podporu a důrazně odsuzoval ruskou agresi. Trump již naznačil, že nesouhlasí s povolením Ukrajiny využívat americké balistické rakety dlouhého doletu k útokům na ruské území. To může znamenat, že americká podpora ukrajinským silám bude výrazně omezena, nebo dokonce úplně ukončena.

Zelenskyj a jeho vláda nikdy nebyli Bidenovými nadšenými podporovateli, ale oceňovali jeho předvídatelnost. Trumpova nepředvídatelnost by však paradoxně mohla Ukrajině poskytnout výhodu při jednáních s Moskvou. Nový americký prezident si totiž nebude chtít vybudovat obraz slabého lídra, což by mohlo otevřít dveře pro kreativnější a odvážnější diplomatické přístupy.

Zelenskyj však ve svých posledních veřejných vystoupeních začal signalizovat ochotu ke změně strategie. Zatímco dříve odmítal jakékoliv vyjednávání, které by neobsahovalo úplné stažení ruských sil, nyní uznává, že s aktuální úrovní západní podpory a bojovou kapacitou Ukrajiny není možné přimět Rusko k opuštění okupovaných území silou.

V rozhovoru pro britskou Sky News naznačil, že Ukrajina se zaměřuje na získání členství v NATO alespoň pro části země, které jsou pod kontrolou ukrajinské vlády, a že ostatní území by se měla řešit diplomatickou cestou.

Tento nový postoj potvrdil i v rozhovoru pro francouzský deník Le Parisien, kde uvedl, že ukrajinská ústava zakazuje vzdát se jakéhokoliv území. Přesto de facto uznává, že tato území nyní kontrolují Rusové a Ukrajina nemá prostředky, jak je získat zpět.

Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev bude spoléhat na diplomatický tlak mezinárodního společenství, aby přinutil ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu. „Není důležité, kdo sedí na druhé straně stolu, ale jakou pozici při jednání zaujímáme. Nejsme v slabé pozici, ale nejsme ani v silné,“ uvedl. Dále zdůraznil potřebu vytvořit model, akční plán nebo mírovou dohodu, kterou by Ukrajina mohla předložit nejen Putinovi, ale i širší ruské veřejnosti.

Tato dramatická změna v rétorice naznačuje, že Ukrajina se připravuje na nové podmínky, které budou ovlivněny jak změnami v americké zahraniční politice, tak geopolitickými realitami konfliktu. Je zřejmé, že rok 2025 bude pro Ukrajinu zlomovým obdobím, kdy se bude muset rozhodnout, jak nejlépe vyjednat konec války a zajistit budoucnost pro své občany.