Více než čtvrtina českých řidičů nosí při jízdě špatné brýle nebo čočky

V Česku by brzy mohli řídit auto i sedmnáctiletí řidiči. Na silnice by mohli pod dohledem zkušenějších šoférů. Ministerstvo dopravy to chce navrhnout společně s úpravou bodového systému. V rozhovoru s ČTK to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ministr dále počítá se zpřísněním sankcí za závažnější přestupky a naopak snížit postih u méně závažných porušení. Změny by měly začít platit od roku 2024.