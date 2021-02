Ford chce mít do dvou let ve většině aut operační systém Android

Ford v pondělí oznámil, že uzavřel s Googlem šestiletou smlouvu na instalaci aplikací, včetně navigace a hlasového ovládání. Operační systém bude v multimediálních zařízeních všech vozů Ford vyjma těch, které jsou určeny k prodeji v Číně.

Automobilka počítá s Googlem i pro cloudové služby při vývoji vlastních ovládacích prvků a při správě dat mezi automobily. Službu využije také při organizaci výroby, podmínky smlouvy ale firma nesdělila.

Firmy z kalifornského Silicon Valley, tedy z globálního centra vyspělých technologií a inovací, se snaží v automobilovém sektoru prosadit čím dál více. Chtějí se svézt na vlně růstu, který očekávají spolu se zásadními změnami při výrobě aut. Technologické firmy už poskytují základní operační systémy pro fungování multimediálních zařízení ve vozech a cloudové služby pro správu stále většího objemu dat. Mnoho automobilů se totiž prodává i s širokopásmovým připojením.

Pokud začne Ford naplno využívat operační systém Android, bude to rána pro konkurenční firmu BlackBerry. Ta už do vozů Ford už mnoho let dodává svůj operační systém QNX. Společnost BlackBerry se k informacím o záměru automobilky Ford zatím nevyjádřila.

Jiné automobilky, například Volvo Cars a General Motors, už v posledních letech začaly využívat operační systém Android u navigace, hlasového ovládání a dalších služeb nabízených ve svých vozech. Google, kterému patří v USA třetí příčka mezi poskytovali cloudových služeb, se snaží své konkurenty předstihnout.

Automobilový sektor je jedním z trhů, kde se s cloudovými službami snaží vedle Googlu prosadit i firmy Amazon a Microsoft. Zákazníkům za poplatek nabízejí kapacitu svých serverů a softwarové nástroje. Microsoft má smlouvu na poskytování svých cloudových služeb Azure s několika významnými automobilkami, včetně General Motors a Volkswagenu. Cloudové služby AWS od Amazonu pak využívá automobilka Toyota a někteří další výrobci aut.