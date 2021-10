V Česku se letos kvůli čipům vyrobí o 150 tisíc aut méně, než se čekalo

Očekávaný nárůst smazalo ohlášené omezování výroby kvůli nedostatku čipů zejména ve Škodě Auto, která má na trhu dvoutřetinový podíl. Uvedli to dnes zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Pokud se situace nezlepší, čekají automobilky příští rok propouštění.

Škoda dnes oznámila, že od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech. Důvodem jsou chybějící čipy, které se používají v palubní elektronice. Firma se zaměří na dokončení velkého množství rozpracovaných vozů.

Omezení výroby ve Škodě podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla výrazně zasáhne celý český autoprůmysl. "V tuto chvíli tak očekáváme, že letošní objem bude zřejmě na podobné úrovni jako v minulém covidovém roce, kdy byla výroba na několik týdnů zcela zastavena. Avizované výrazné omezení výroby také přímo i nepřímo ovlivní desítky dodavatelských firem v celém Česku," řekl ČTK.

Situace je podle Petzla velmi složitá už od začátku letošního roku. Globální nedostatek polovodičů po celý rok vytváří extrémní tlak na flexibilitu celého dodavatelského řetězce. I v situaci, kdy autoprůmysl není pro daného dodavatele jediným odběratelem, musí firmy denně řešit přeskupování výroby, přeplánování směn a náhlé odvolávky. Další utlumení výroby tak přinese značný tlak na finance podniků a ziskovost firem na všech úrovních dodavatelského řetězce, uvedl.

"Bude mít tedy negativní dopad na jejich schopnost investovat do inovací nezbytných v rámci probíhající transformace odvětví. Pokud by se navíc situace ani v roce 2022 příliš nezlepšila, nelze i přes současnou situaci na trhu práce a snahu firem udržet své klíčové zaměstnance vyloučit možné propouštění, byť doufejme jen v nižším řádu jednotek procent," dodal Petzl.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera pošle omezování výroby v autoprůmyslu letošní očekávaný růst HDP pod hranici tří procent, letos se přitom očekával růst nad třemi procenty. "Automobilový sektor v úzkém vymezení tvoří zhruba pět procent HDP, pokud však přidáme i subdodavatele, je to až kolem desetiny HDP. Pokud Škoda Auto tvoří zhruba polovinu, pak omezení výroby na 2,5 měsíce se promítá v negativním dopadu do růstu HDP od 0,5 do jednoho procentního bodu HDP, v závislosti, jak významně se dokážou s výpadky poprat subdodavatelé," podotkl.

Poradenská firma PwC kvůli omezování výroby snížila svou prognózu letošních prodejů osobních aut na českém trhu až o 19.000 vozidel na 205.000 vozů, což je jen zhruba o jedno procento více než loni.