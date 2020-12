Provoz vleků se od neděle zastaví, vlekaři očekávají i krachy

Navíc přichází v době, kdy získávají až 30 procent výnosů z celé zimní sezony. Na svazích se lyžovalo i dnes, byť lyžařům počasí nepřálo. Teploty byly výrazně nad nulou a občas pršelo. Meteorologové ale o vánočních svátcích očekávají výrazné ochlazení a na horách sněžení.

Celá země od neděle přejde podle rozhodnutí vlády do pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemických opatření. Zastavit se budou muset i lyžařské vleky. Platnost přísnějších opatření je zatím nastavena do 10. ledna. Uzavření pro vlekaře přichází do špičkového období vánočního a silvestrovského týdne. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje program pro všechny zasažené provozy, kompenzace budou počítány za uzavřené dny.

Podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota je vlekařský byznys specifický tím, že si během tří zimních měsíců musí vydělat na celý rok. Uzavřením areálů podle něj přijdou vniveč celoroční investice a přípravy na sezonu. Například jen dosavadní výroba umělého sněhu stála menší areály statisíce korun a ty větší miliony. "Na investice musíme zapomenout, tuto zimu nikdo nevydělá. Hrozí i krachy. V momentě, kdy máte naúvěrováno, banka se vás neptá, jaký byl zrovna ten váš měsíc, kdy jste byl nějak omezený," řekl Knot. Nevyloučil, že některé areály budou muset svou tíživou situaci řešit přibíráním spoluinvestorů.

Provozovatel lyžařského areálu v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka navíc míní, že pandemie koronaviru způsobí vlekařům citelné ztráty také v únoru a březnu, jelikož nebudou organizovány školní lyžařské pobyty.

O uplynulém víkendu, který byl prvním v nové sezoně, spustilo provoz zhruba 30 skiareálů. Návštěvnost se pohybovala mezi 20 a 30 procenty obvyklé kapacity. Někde se lyžovalo i dnes a přes zatím nepříznivé počasí budou vleky v některých zimních střediscích díky technickému sněhu v provozu i o vánočních svátcích. Na horách ale není možné se ubytovat, občerstvení si návštěvníci mohou kupovat jen u výdejových okének. Lyžaři musejí u pokladen a turniketů počítat s koridory usměrňujícími počty lidí.

Solidní návštěvnost evidovaly v posledních dnech lyžařské areály v Jihočeském kraji na Zadově a Lipnu. V Železné Rudě na Šumavě se lyžovalo i dnes, na třech otevřených svazích ale bylo kvůli dešti málo lyžařů. Omezeně se dnes lyžovalo i ve čtyřech areálech ve východních Krkonoších a ve dvou v Orlických horách. Lyžařů bylo pomálu, otevřena byla jen část sjezdovek, které se vlekařům podařilo pokrýt umělým sněhem. Kvůli špatnému počasí tam ve čtvrtek zastaví provoz areály Černá hora a Pec pod Sněžkou.

Do neděle se kvůli počasí nespustí ani lanovky a vleky v Ústeckém kraji. "Neotevřeme, ale od 25. prosince začneme zasněžovat, abychom mohli otevřít v lednu," řekl dnes ČTK Jindřich Holinger, provozovatel skiareálu Telnice na Ústecku.

O vánočních svátcích se bude lyžovat v některých zimních střediscích v Jeseníkách, a to v Branné na Šumpersku nebo v Karlově. Na svazích je tam nyní 20 až 40 centimetrů technického sněhu. Skiareál Ještěd v Liberci se chystá v sobotu zahájit sezonu, i když od neděle bude muset provoz zastavit. Lyžovat bude možné na sjezdovce Nová Skalka, která se nově dělala před letošní sezonou. "Uděláme z toho takový opening nové sjezdovky pro veřejnost," řekl ČTK ředitel střediska Jakub Hanuš.

Krkonošská střediska Rokytnice nad Jizerou a Harrachov ještě před rozhodnutím vlády plánovala, že by od pátku spustila provoz svých lanovek alespoň pro pěší turisty. Zatím se neví, zda od toho záměru ustoupí.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu vánoční ochlazení přinese na hory sníh. Na Štědrý den přejde přes Česko výrazná studená fronta, na které se ochladí o více než deset stupňů Celsia. Na horách tak skončí teplé počasí z posledních týdnů a začne tam sněžit.