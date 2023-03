Lyžařská sezona se blíží k závěru, o víkendu zavřou další skiareály

V Plzeňském kraji se na sjezdovkách lyžuje už jen v železnorudském areálu Nad Nádražím. Na svazích má stále až 30 centimetrů sněhu, v omezeném rozsahu bude středisko v provozu ještě minimálně o víkendu, řekl ČTK provozovatel Ladislav Zísler. Ostatní areály v Plzeňském kraji už kvůli jarnímu počasí a tání sněhu sezonu ukončily.

V Karlovarském kraji jsou dobré podmínky k lyžování v areálu na Klínovci nebo v Potůčkách. Na sjezdovkách tam leží až půl metru sněhu. "Aktuálně si u nás zalyžujete bez front na více než 16 kilometrů sjezdovek všech obtížností," uvádí areál na Klínovci na webu. Naopak druhé největší středisko v regionu na Plešivci tento týden ukončilo provoz. Už se připravuje na letní sezonu, kdy provozuje traily pro cyklisty.

K závěru se blíží lyžařská sezona také v Libereckém kraji. "To velké teplo a proměnlivé počasí, kdy se střídá déšť se sluníčkem nepomáhá. Chceme jet do neděle 26. března a pak se rozhodneme, co dál," řekl ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák. V části Krkonoš, jež patří do Libereckého kraje, jsou v částečném provozu ještě Harrachov, Benecko, Vítkovice a Paseky nad Jizerou.

V největším českém lyžařském středisku Špindlerův Mlýn se nyní lyžuje na 15 kilometrech sjezdovek v areálech Svatý Petr, Medvědín a Horní Mísečky. "S provozem počítáme určitě do Velikonoc, tedy do pondělí 10. dubna včetně. Očekáváme, že příchod chladnějšího počasí jarní lyžování vylepší," řekl ČTK mluvčí skiareálu Adam Svačina.

V Orlických horách se stále lyžuje v Deštném a Říčkách. V sobotu se s lyžaři přijede do Deštného na tradiční akci rozloučit vládce Orlických hor Rampušák. Lyžovat se bude ještě v neděli, zřejmě naposledy v sezoně. "Pokud by se vrátila zima, není vyloučeno obnovení provozu na Velikonoce," řekl Petr Prouza z deštenského areálu.

Do neděle budou otevřená horská střediska v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem a na Bukové hoře na Orlickoústecku. "V sobotu o závěrečném víkendu chystáme program s lyžařskými a snowboardovými exhibicemi, hudbou a sněžným barem na Bukové hoře s výhledem," uvedl mluvčí Skiresortu Buková hora Petr Toman.

V Jeseníkách se bude v neděli naposledy lyžovat ve Ski aréně Karlov, v Koutech i na Kraličáku. Plány provozovatelů vydržet až do konce března nebo do Velikonoc vzaly za své většinou kvůli oteplení, ale i kvůli klesajícímu zájmu lyžařů. Za sněhem tak musejí nadšenci až do nejvyšších poloh, lyžuje se stále na Ovčárně.

Jen dvě lyžařská střediska zůstávají v provozu v moravskoslezské části Beskyd. Vleky jezdí v Bílé a areálu SkiPark Gruň na Frýdecko-Místecku. I tam je to ale pravděpodobně poslední víkend. Na sobotu správci připravují oficiální loučení se sezonou, v maskách a s přejezdy přes bazény naplněné vodou. V Bílé se bude navíc konat i netradiční sjezd po sjezdovce na horských kolech.

Ve Zlínském kraji je jediným ještě otevřeným lyžařským střediskem Stupava na Uherskohradišťsku. "Sluníčko svítí, kopec je vymrzlý, návštěvníků je málo, takže ideální lyžování pro ty, kdo přijdou," uvedl provozovatel areálu Lubomír Orel. Další zimní střediska v regionu už sezonu kvůli výraznému oteplení a souvisejícímu úbytku sněhu ukončila, případně přerušila.