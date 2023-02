Nový sníh přilákal do hor řadu lyžařů, zlepšil podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování

Návštěvnost skiareálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku byla podle spolumajitele Jaroslava Krejčího průměrná. "Určitě přijelo víc lidí než minulý víkend, ale pořád to není úplně to nejlepší, v sobotu i dnes zhruba 600 lidí," řekl Krejčí ČTK. Na svahu mají na Monínci 60 až 90 centimetrů technického sněhu, přírodního připadlo zhruba pět centimetrů.

Podle správce areálu v Chotouni u Prahy Jana Němečka dnes poprašek sněhu přilákal na svahy dvakrát víc lidí než v sobotu. "Je to zvláštní, i když podmínky byly objektivně lepší v sobotu, lidí je víc dnes, přijeli hlavně kvůli té atmosféry," řekl ČTK.

Více lidí si dnes přijelo zalyžovat i do Kvasejovic na Příbramsku. "Návštěvnost byla o víkendu docela hezká, hlavně dnes nás to téměř překvapilo, odhadem přes 150 lidí určitě, včera to bylo do stovky," řekl ČTK provozovatel areálu Petr Kroužil.

Na Šibenčním vrchu u Mnichovic poblíž Prahy hodnotí návštěvnost jako průměrnou. "Odpovídá to konci února, jsme za vrcholem sezony, ale nebylo to nejhorší," řekl ČTK provozovatel Jan Zenkl.

Nejvyšší areál v Krušných horách na Klínovci hlásí stále dobré sněhové podmínky. "Napadlo 20 centimetrů prašanu a dále sněží. Aktuálně se u nás lyžuje na více než 24 kilometrech sjezdovek všech obtížností a připadl nám čerstvý sníh. Celý areál je lyžařsky propojený," uvedl areál na svém webu. V provozu má 20 z 32 sjezdovek, jezdí devět z 18 lanovek a vleků, na svazích je až metr sněhu.

Dobré podmínky jsou také v areálu na Plešivci, kde podle provozovatelů jezdí všechny lanovky a sjezdovky, kromě černé sjezdovky Jitka. Sněhu je na svazích až 70 centimetrů. Lyžuje se také na Bublavě, v Potůčkách či v Mariánských Lázních.

Na Božím Daru je v provozu sjezdovka Novako nebo Hranice I., v týdnu by měla zřejmě obnovit provoz i sjezdovka za hotelem Praha, řekla ČTK pracovnice informačního centra v Božím Daru. Lyžařů je podle ní na horách hodně, parkoviště v Božím Daru byla o víkendu zaplněná.

Lyžovat se dalo díky novému sněhu i na běžkách. "Od sobotního dopoledne připadly další centimetry sněhu a na některých místech a úsecích jsou již sněhové podmínky velmi slušné. Na druhou stranu řada míst je vyfoukaných, zejména na pláních, a některé úseky lyžařských tras jsou tak i přes vydatné sněžení téměř bez sněhu," upozornila společnost První Krušnohorská, která se stará o údržbu 250 kilometrů tratí lyžařské magistrály. Dnes rolby projely například některé stopy z Božího Daru a Abertam. Rolba z Božího Daru projela velký okruh Ježíškovy cesty, rolba z Abertam jela směrem na Pernink a Jelení.