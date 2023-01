Lyžařské areály na jihu Moravy jsou stále v provozu, zájem je ale malý

Lyžuje se v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, kde na svahu leží kolem 40 centimetrů technického sněhu. "Stále k nám jezdí školy, zájem veřejnosti je ale vzhledem k počasí minimální. Jsme asi na deseti procentech obvyklého stavu," uvedl za areál Vlastimil Jílek. Středisko leží na východním okraji Českomoravské vysočiny, délka sjezdovky je asi 550 metrů s převýšením 100 metrů. Pro lyžaře tu v této sezoně přichystali novou boční trasu, vede směrem od hlavní sjezdovky velkým obloukem, lyžaři si ji ale ještě nemohli vyzkoušet, zasněžená není. "Snažíme se udržet v dobré kondici hlavní svah, zásoby technického sněhu ještě máme, ale ubývají," doplnil Jílek. Otevřeno je ve všední dny od 9:00 do 20:00, o víkendu od 8:00.

Lyžuje se i v nedaleké Olešnici, i tam je na svahu 40 až 50 centimetrů technického sněhu. "Snažíme se to udržet, zájem veřejnosti je ale slabý, a to i vzhledem k počasí. Lidi to na svah netáhne," uvedl za areál Lubomír Rek. Středisko nabízí sjezdovku o délce 500 metrů se stometrovým převýšením. Otevřeno je ve všední dny od 9:00 do 20:00, o víkendu se začíná o hodinu dřív.

V provozu je také areál v Němčičkách na Břeclavsku, kde mají na svahu položený umělý povrch, který umožňuje lyžování i za nepříznivého počasí. "Stále lyžujeme, ale už je to asi na 90 procentech na hmotě. Zájem veřejnosti spíše není. Někdo ale přijede třeba s tím, že na hmotě ještě nejezdil a že si to chce zkusit," uvedl za areál Jaroslav Stávek. Lyžaři mohou o víkendu přijít mezi 13:00 až 16:00, tedy po skončení dlouhodobých kurzů pro děti, ve všední dny pak od 9:00 do 16:00, kdy dopoledne jsou i kurzy pro školy. V případě zájmu se otvírací doba prodlužuje.