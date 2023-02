Lyžařské areály praskají ve švech. Podmínky jsou výborné, někde už ale sníh taje

Třeba v Krkonoších byly dnes vlivem inverze podmínky takřka idylické, na horách slunce, zatímco dole mlha. Tamní střediska jsou díky prázdninám obsazená i ve všední dny. Na sjezdovkách je až metr sněhu. V lavinových katastrech dál platí mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou však převážně bezpečné. Robert Dlouhý z krkonošské horské služby uvedl, že na jižních a slunných svazích se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu a na severních a stinných svazích laviny z nestabilních vrstev starého sněhu nebo v kombinaci starého sněhu, sněhových desek a mokrého sněhu.

Zájem o lyžování a výborné podmínky avizují také provozovatelé jizersko- a orlickohorských skiareálů. Platí to třeba pro skiareál Černá Říčka v Desné s 2,5 kilometru sjezdových tratí. "Vše máme v provozu. Je to bez front nebo maximálně s čekáním do pěti minut. Podmínky jsou výborné, je to zmrzlé a krásné počasí, svítí slunce," uvedl za středisko Martin Lauer. Na Bukové hoře se v neděli pojede tradiční lyžařský závod mládeže Pohár Orlických hor.

Lyžovat se dá v omezeném rozsahu i v níže položených místech. Vleky jezdí v Hlinsku a Hluboké na Chrudimsku, u Poličky na Svitavsku nebo v Českých Petrovicích a Dlouhoňovicích na Orlickoústecku. Uzavřená je sjezdovka v Trhové Kamenici na Chrudimsku a areál Peklák u České Třebové.

Většina středisek je otevřená také v Krušných horách, lyžuje se na Klínovci, Plešivci, Bublavě nebo v Potůčkách. Údržba běžeckých tratí už ale eviduje úbytek sněhu a horší podmínky. Kvůli oblevě zrušili pořadatelé víkendový Karlův běh na Božím Daru. Některé trasy jsou však stále sjízdné. Rolby naposledy upravily stopu od Bublavy přes Jelení, Vysokou Pec nebo Pernink až po Boží Dar.

Na Šumavě zatím leží dostatek sněhu a běžkaři tam mohou využít desítky kilometrů upravených tras. Milovníci sjezdového lyžování mohou bez obav na Lipno, do Frymburku nad Vltavou, kde jsou v provozu všechny vleky i sjezdovky. Lyžuje se také v Železné Rudě, Nýrsku nebo Kašperských Horách. Mimo provoz je naopak sjezdovka v šumavských Hartmanicích nebo v Českém lese v Sádku na Domažlicku a v Přimdě na Tachovsku.

Na Vysočině je otevřených osm sjezdovek a podle správců mají dost sněhu i do dalšího týdne, kdy budou v tamních školách jarní prázdniny. Pro lezce v ledu je pořád otevřený umělý ledopád na skále ve Víru. Provoz v polovině tohoto týdne přerušil vlek ve Svratce na Žďársku, přírodní sníh odtává. Stopy pro běžkaře jsou zatím v okolí Nového Města na Moravě. Web Lyžařské Novoměstsko ale upozorňuje na to, že jsou zmrzlé, sjezdy z kopců tak mohou být rychlé a nebezpečné. Sportovní tratě Vysočina Areny budou pro veřejnost koncem týdne uzavřené, rekreační lyžaři se na ně dostanou až v neděli odpoledne.

Počasí nadále přeje lyžování také v Jeseníkách. "V Jeseníkách jsou všechny lyžařské areály stále v provozu, ať už jsou to Kouty, Červenohorské sedlo, Ovčárna, Karlov, Kopřivná, Ramzová či Dolní Morava. V provozu je i Paprsek včetně běžkařských tratí. Ve vyšších polohách se mohou vydat lidé na běžkách na tratě mezi Ramzovou, Šerákem, přes Červenohorské sedlo až na Ovčárnu. V provozu jsou i běžkařské tratě na Skřítku," uvedl dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Protažené běžkařské stopy zájemci najdou i v Beskydech či Vsetínských vrších. Na běžkách si lze vyjet například do okolí Velkých Karlovic a Horní Bečvy nebo hotelu Vsacký Cáb, dále na hřeben Javorníků a tradičně též na Pustevny. Stopy jsou i na Bílé, kde jsou dobré podmínky i pro sjezdové lyžování stejně jako ve skiareálu Opálená ve Pstruží nebo v Karolince.