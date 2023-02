Andrej Babiš už stínovou vládu ANO nepovede. Chystají se další změny

Kromě Schillerové a Havlíčka, který je nadále také stínovým ministrem průmyslu a obchodu, jsou součástí stínového kabinetu také například bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček jako ministr spravedlnosti nebo bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v roli ministryně kultury. Dalšími členy z řad ministrů předchozího kabinetu jsou ministr obrany Lubomír Metnar, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec. Stínovým ministrem školství je moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který ve středu rezignoval na pozici místopředsedy ANO.

Ministrem dopravy ve stínové vládě je Martin Kolovratník, ministrem zdravotnictví Julius Špičák, ministryní vnitra Jana Mračková Vildumetzová, ministry zahraničí, práce a sociálních věcí a zemědělství jsou poslanci Jaroslav Bžoch, Aleš Juchelka a Karel Tureček.

Babišův stínový kabinet má také tři zmocněnce: Jana Richtera pro sport, Roberta Králíčka pro IT a digitalizaci a Patrika Nachera pro ochranu spotřebitelů.

"Může dojít k určitým změnám s ohledem na to, jak si kdo odváděl svoji práci," poznamenal Havlíček. Hnutí chce rozšiřovat expertní týmy a tvořit analýzy, připravovat odborné akce či hodnotit výsledky kabinetu Spolu a Pirátů se STAN. "Současně řekneme i to, jakým způsobem bychom to dělali my," doplnil Havlíček. Má představu o tom, kdo by ho mohl alternovat na postu stínového ministra průmyslu.

Bývalý premiér Babiš zůstal i po středečním jednání předsednictva ANO předsedou hnutí a poslancem. Hlavními tvářemi opozičního subjektu ale podle něj budou Schillerová a Havlíček. Babiš se podle Havlíčka bude hodně pohybovat v regionech a dělat kontaktní kampaň.