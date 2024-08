Andrej Babiš má covid a ruší plánovaný program

"V neděli jsem zjistil, že mám covid," uvedl Babiš na videu, kde říká, že navzdory třem dávkám očkování a jednomu prodělání nemoci se u něj vyskytují vysoké horečky. Konkrétně si naměřil teplotu 38,7 stupně.

Expremiér zároveň oznámil fanouškům, že ruší plánovaný program. "Těšil jsem se na vás v úterý na Praze-východ a ve středu na Nymbursku, že vás s (exministrem) Karlem (Havlíčkem) navštívíme. Tak se moc omlouvám, bohužel... ale Karel je držák, ten to zvládne i beze mě," konstatoval.

Naznačil také, na které akci by se po uzdravení rád objevil mezi lidmi. "Snad se z toho dostanu do Živitelky, ale to taky není jisté," připomněl největší zemědělskou výstavu v zemi, která na českobudějovickém výstavišti proběhne od čtvrtka do úterý.

Babiš také na videu zmínil, že nejrůznější onemocnění momentálně kolují v populaci. "Řádí to všude ten covid a různé virózy. Dávejte na sebe pozor," vyzval své voliče i ostatní.