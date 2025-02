ANO pokračuje v trajektorii za volebním triumfem. Samo by vládu nesestavilo

ANO by podle průzkumu získalo 35,1 procenta hlasů. Dvouciferného výsledku by dosáhly ještě dva subjekty, které tvoří současnou vládní koalici. Druhá by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 18,8 procenta. Třetí by byli Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 10,6 procenta voličů.

Do Sněmovny by se vrátili i opoziční poslanci z SPD (8,7 %) a Piráti, které by podpořilo 6,4 procenta lidí. Návrat do poslaneckých lavic by se povedl komunistům na kandidátce hnutí Stačilo, jehož podpora činí 5,8 %. Neuspěli by Motoristé či sociální demokraté.

ANO by s tímto volebním výsledkem obsadilo 89 křesel ve Sněmovně a k sestavení vlády by potřebovalo podporu některé z dalších stran. Koalici Spolu by připadlo 46, Starostům 24, SPD 19, Stačilo 12 a Pirátům 10 poslaneckých mandátů.

Lednové šetření agentury STEM proběhlo od 10. do 28. ledna na vzorku 1549 respondentů z celé České republiky.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.