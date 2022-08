Česká republika poskytla Ukrajině za půl roku války vojenský materiál za 3,8 miliardy

Vedle vládní pomoci se do zásobování ukrajinské armády zapojily i české firmy. Podle dostupných informací byly na Ukrajině v uplynulých měsících nasazeny vrtulníky, tanky, houfnice nebo raketomety, které přišly z Česka. V noci na dnešek uplynulo šest měsíců od ruské agrese na Ukrajině.

"Nadále platí, že dokud válka na Ukrajině neskončí, nebudeme žádné detaily naší pomoci v podobě vojenského materiálu z bezpečnostních důvodů komentovat. Ale nadále dodáváme vojenský materiál, přičemž garantuji, že nejde o nic, co by česká armáda postrádala," uvedla Černochová. Ministerstvo obrany podle ní celkem poslalo na Ukrajinu materiál za 3,8 miliardy korun. "Mimo to kupříkladu pomáháme raněným ukrajinským vojákům v našich zdravotnických zařízeních a držíme na ubytovnách místa pro ukrajinské uprchlíky," dodala.

I když ministerstvo podobu dodávaných zbraní nekomentuje, informace o některých dodávkách se do médií dostaly. Americký ministr obrany Lloyd Austin například v květnu na tiskové konferenci řekl, že Česká republika věnovala ukrajinské armádě bojové helikoptéry, tanky a raketové systémy. V dalších týdnech se pak na sociálních sítích nebo v médiích objevily fotografie a videa, které jejich nasazení dokumentovaly, a to včetně bojových helikoptér Mi-24/35. U některých záběrů ale není možné určit, zda používané zbraňové systémy pocházejí ze skladů armády nebo soukromých firem.

Náměstek ministryně Tomáš Kopečný ČTK v květnu řekl, že Česko patří mezi pět největších dodavatelů vojenského materiálu na Ukrajinu. Zdůraznil, že vojenská pomoc z České republiky odcházela již v době, kdy ostatní země nad dodávkami váhaly.

Kromě vládních zásilek se na zásobování ukrajinské armády podílejí i soukromé české firmy v rámci své výroby. Již na počátku války se k dodávkám na Ukrajinu přihlásily třeba skupina Czechoslovak Group nebo společnosti STV Group a Meopta. Část z materiálu, který do Ruskem napadené země putovala, zaplatila sbírka pořádaná ukrajinským velvyslanectvím. Na jeho účtu se od lidí i firem sešlo přes 1,2 miliardy korun. Nemalé peníze na nákup zbraní a munice od českých společností přišly podle dostupných informací i z ciziny.

Před dvěma týdny se v Kodani konala dárcovská konference, na které Česko představilo asi 50 průmyslových projektů, které je český obranný průmysl často ve spolupráci s Ukrajinci schopen v příštích měsících nebo letech realizovat. Dárcovské země by mohly nyní poskytnout peníze, aby bylo možné zvýšení českých výrobních zbrojních kapacit zaplatit.