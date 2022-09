Český tým by mohl jet vyjednávat do USA o F-35 v říjnu

— Autor: ČTK

Český vyjednávací tým by mohl jet do Spojených států k rozhovorům o nákupu nadzvukových letounů F-35 v říjnu. Za civilní část ministerstva obrany v něm budou ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková a náměstek Jan Jireš. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).