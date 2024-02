NKÚ: Ministerstvo obrany nedostatečně zajistilo obměnu a modernizaci vybavení chemického vojska

Například nebyly zakoupeny chemické rozstřikovací automobily, dekontaminační prostředky, vozidla pro odběr nebezpečných látek ani protichemické izolační oděvy. Kontroloři konstatovali, že tímto způsobem není chemické vojsko schopno plně podporovat činnost bojových jednotek AČR. Navíc MO nedokázalo plně splnit některé cíle v rámci budování schopností sil NATO, ačkoli se k jejich naplnění zavázalo.

NKÚ zjistil, že z 12 plánovaných akcí uskutečnilo ministerstvo pouze tři, přičemž jednu z nich jen částečně. Překvapivě nedostatek finančních prostředků nebyl důvodem, neboť investice do resortu obrany se v daném období zvýšily o více než 226 procent a na tyto akce bylo schváleno 6,8 miliardy Kč ze státního rozpočtu.

NKÚ rovněž upozornil na závažné zpoždění v oblasti obnovy protichemických izolačních oděvů, která měla být zahájena již v roce 2016, ale nakupování bylo plánováno až do konce roku 2025. Tento nedostatek je zvláště závažný, neboť správné vybavení protichemickými oděvy je nezbytné pro certifikaci jednotek AČR vyčleňovaných do pohotovostních sborů NATO. Další zpoždění postihlo i nákup nových chemických rozstřikovacích automobilů, jejichž pořízení bylo odloženo na roky 2028 až 2030, místo původně plánovaných let 2022 až 2023.

V rámci jedné ze tří uskutečněných akcí, tedy pořízení lehkých obrněných vozidel radiačního, chemického a biologického průzkumu, NKÚ identifikoval závažné nedostatky. Původně plánovaných 14 vozidel bylo nakonec zakoupeno 40 párů, což znamenalo nárůst nákladů o 522 procent na 5,4 miliardy Kč. MO nevysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí, pouze uvedlo, že skutečná potřeba byla vyšší. NKÚ však poukázal na nestabilní rozpočtové plánování jako na zásadní příčinu této situace.

Kontroloři také upozornili na nedostatečný stav dokončení Centra biologické ochrany (CBO) v Těchoníně, které nenaplňuje dvě ze svých devíti statutárních funkcí ani po 22 letech od zahájení výstavby. MO zdůvodnilo zpoždění výstavby výrazným zvýšením nákladů. CBO není určeno pro běžný provoz, ale pro případ závažné krize, ačkoli se v něm pravidelně trénuje lékařský a zdravotnický personál a provádějí se zde výzkumy. Areál slouží i jako preventivní karanténa pro vojáky návraty z misí v zahraničí.