Každý rok pátrá česká policie přibližně po 1500 dětech

Funguje také projekt Pomozte mě najít, na jehož webu lze najít preventivní rady a doporučení pro případ, když se dítě ztratí. Ministerstvo vnitra to uvedlo v dnešní tiskové zprávě. Právě na dnešek připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý jako Pomněnkový den. V Česku se připomíná 18 let.

Většina případů pohřešovaných dětí připadá na dobrovolné útěky z domova či ústavů. Převážná část z nich se najde do několika hodin, maximálně dnů. Specifickou skupinou pohřešovaných jsou takzvané děti v ohrožení. Mohou jim například chybět potřebné léky, mohly se stát obětí nešťastné náhody i trestného činu. Od roku 2010 mají policisté k dispozici systém včasného varování Dítě v ohrožení, což je Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Informace o pohřešovaných se dostávají na veřejnost díky médiím v řádech minut.

Právě u pátrání po dětech v ohrožení jde především o čas a zapojení veřejnosti. Zásadní jsou první hodiny od zmizení, s každou další minutou šance na nalezení dítěte podle odborníků výrazně klesá. Do pátrání jsou proto zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému i veřejnost. Lidé mohou od konce roku 2020 využívat aplikaci ECHO. Uživatelé v ní okamžitě najdou aktuální informace o pohřešovaných dětech nebo jedním stisknutím zavolat policii a předat jí potřebné informace. Aplikace je volně ke stažení na https://www.aplikaceecho.cz/.

Policie se snaží zdůrazňovat i to, jak děti poučit pro případ, že by se ztratily. K tomu slouží projekt Pomozte mě najít. Prevence se týká i rodičů - neměli by mimo jiné přehlížet problémy svých potomků a měli by mít přehled o tom, s kým dítě udržuje vazby. Důležité je také nastavit si způsob předávání informací o tom, kdy a kam dítě dorazilo. Rodiče by také měli mít v mobilu aktuální fotografii svého dítěte.

Na mezinárodní úrovni je Česká republika zapojena do projektu AMBER Alert - jedná se mimo jiné o výstražný systém, který upozorní na pohřešované dítě v rámci Evropy, a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci, dodalo ministerstvo vnitra.

Pomněnkový den se připomíná od roku 1983. Prvotním impulsem k němu byl 25. květen 1979, kdy se v New Yorku ztratil při cestě do školy šestiletý chlapec. Jeho rodiče už ho nikdy neviděli. V České republice se Pomněnkový den připomíná od roku 2004.