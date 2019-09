Na vrtulnících z USA vydělají české podniky. Je třeba snížit závislost na Rusku, říká Metnar

Aktualizováno 17:23 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do dodávky amerických vrtulníků pro českou armádu by se měly za český obranný průmysl zapojit především státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ). Firma Bell, od níž český stát 12 helikoptér koupí za 14,5 miliardy korun (17,6 miliardy s DPH), dodá stroje vojákům v roce 2023. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to dnes řekli zástupci ministerstva obrany a armády.