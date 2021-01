Šlachta vypovídal u soudu, týká se bývalého detektiva ÚOOZ

Šlachta po jednání novinářům řekl, že odpovídal zejména na otázky týkající se činnosti Vokála u ÚOOZ. Obžaloba tvrdí, že Vokál poskytoval lidem z podsvětí informace ze spisů. Arifovič je stíhán kvůli podplácení.

"Kdybych viděl jakýkoli náznak toho, co se tu projednává, nebo o čem se tu mluví, tak bych jako ředitel samozřejmě zasáhl. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že útvary a vůbec útvar vedený mnou se hodně specializoval na tu nejtvrdší organizovanou trestnou činnost v té době," řekl Šlachta. Podle něj je tak na každém detektivovi, jakým způsobem se svými zdroji pracuje.

"Když tu činnost zakážete, utáhnete to, jak to teď je v kolika případech u policie, tak potom dochází k tomu, že prostě žádné informace nejsou. A to je ta hrozně tenká linie, kterou si musí ten konkrétní detektiv umět zvolit," dodal Šlachta. To, jestli Vokál hranici překročil, ale podle něj musí posoudit soud.

Bývalý elitní detektiv ÚOOZ Vokál čelí obžalobě z toho, že mezi lety 2010 a 2015 poskytoval informace z Národní protidrogové centrály (NPC) muži, který byl podezřelý z rozsáhlé drogové trestné činnosti. Podle obžaloby ho Vokál například upozornil, že ho NPC může odposlouchávat. Mužově přítelkyni také podle spisu zajistil udělení dlouhodobého pobytu v Česku. Dalšímu muži, který byl podezřelý z vydírání, pak Vokál podle státního zástupce umožnil vyhnout se trestnímu postihu.

Obžaloba dále tvrdí, že Vokál od roku 2014 komunikoval s Arifovičem, kterému údajně předával informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi či lobbistovi Romanu Janouškovi. Od Arifoviče za to podle obžaloby převzal auto za zhruba půl milionu korun. Vokál je obžalován také z toho, že využíval služební auto k soukromým účelům.

Vokál se v minulosti k obžalobě vyjadřoval také v neveřejném režimu, z jeho dřívějších vyjádření pro média i u soudu však vyplynulo, že s obžalobou nesouhlasí.

Bývalý detektiv čelí obžalobě ještě v případu, který se týká údajného vyzrazení razie Vidkun. Podle obžaloby prozradil Arifovičovi, že policie bude v kauze zasahovat. Podnikatel v této kauze figuruje jako svědek. I v tomto případu Vokál vinu odmítá, v závěrečné řeči u soudu loni v lednu uvedl, že jeho stíhání mělo být prostředkem k tomu, jak zlikvidovat ÚOOZ a tehdejšího šéfa útvaru Šlachtu.