Vazba ČR s NATO je základ. Závazek 2 procenta HDP na obranu pokračuje i s Bidenem, řekl Metnar

Česko se zavázalo dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, výhled rozpočtu s tím ale do tohoto data nepočítá. Na konci září se k dosažení závazku ale opět přihlásili nejvyšší ústavní činitelé.

"Biden si vzhledem k dlouholetému angažování v oblasti zahraniční politiky dobře uvědomuje důležitost silných a stálých spojenectví. Zároveň musel přesvědčit, že je schopen naslouchat novým generacím. Bylo by ale chybou, kdybychom si v Evropě mysleli, že jeho zvolením vznikne šance vyvléct se ze závazku dávat na obranu dvě procenta HDP ročně. Zdá se, že je větším diplomatem, než jeho předchůdce, ale na tom jistě bude nadále trvat. Evropa včetně nás musí obranu posilovat a investovat do ní," poznamenal Metnar.

"Představitelům Spojených států nikdo nemůže mít za zlé, že po zbytku (Severoatlantické) aliance (NATO) chtějí, aby na kolektivní obranu přispíval rovnoměrnějším dílem. Výtky, že Evropa pro obranu dělá málo, jsou určitě správné. Pokud se chceme spoléhat na naše partnery, musíme se chovat zodpovědně a plnit svoje závazky," dodal ministr.

Představitelé Česka se v minulých letech opakovaně zavázali spojencům z NATO, že v roce 2024 bude ČR na svou obranu vydávat dvě procenta svého HDP. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale v září řekla, že i když bude rozpočet ministerstva obrany v příštích letech nadále růst, dvouprocentní hranice v roce 2024 nedosáhne. Závazek chce splnit později. V příštím roce by mělo ministerstvo obrany hospodařit s rozpočtem 85,4 miliardy korun, což je oproti letošnímu roku výrazný nárůst. Na letošní rok ministerstvo dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy korun do státní pokladny.

Výdaje na příští rok by měly představovat 1,46 procenta HDP. Koalice slíbila, že do roku 2021 bude vydávat na obranu 1,4 procenta HDP, tento závazek by se tak mělo podařit naplnit. V roce 2022 by měl rozpočet obrany činil 95,2 miliardy a o rok později 101,7 miliardy korun, což by znamenalo 1,6 procenta HDP.

"Jako ministr obrany třetím rokem bojuji s tím, co léta podfinancování udělala s našimi ozbrojenými silami," řekl Metnar. Podle něj se trend podařilo zvrátit díky pochopení vlády, Parlamentu a podpoře prezidenta. Vyjmenoval například, že resort dotáhl nákup mobilních 3D radiolokátorů MADR, pracuje na pořízení bojových vozidel pěchoty nebo že nedávno schválilo kolegium ministerstva výběr dodavatele až 1200 terénních vozidel.