Vláda navrhuje povýšit Řehku na generálmajora

Zeman už ve středu prohlásil, že se ho chystá "ve velmi dohledné budoucnosti" povýšit.

Do funkce náčelníka generálního štábu jmenoval prezident Řehku rovněž ve středu. Od července vystřídá Aleše Opatu, kterého prezident ke konci června odvolal. Opata má vyšší hodnost, je generálporučíkem, tedy takzvaným "tříhvězdičkovým" generálem. Řehka má nyní hvězdičku jednu. Server upozornil, že pokud by Řehka byl v čele armády jako brigádní generál, bylo by to nezvyklé.

"Jeden ze základních principů, (…), je svázání služebního místa s konkrétní hodností a jí odpovídajícím konkrétním služebním platem. (…) K zachování systému řízení kariér je vhodné i u generálů uvést hodnost plánovanou na služebním místě a skutečnou vojenskou hodnost co nejdříve do souladu," uvedla vláda podle serveru ve svém návrhu.

Podle dokumentu Řehka disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi na úseku obrany a výrazným způsobem reprezentoval armádu při plnění úkolů v zahraničních operacích i jako příslušník mezinárodního štábu NATO a vojenské diplomacie v zahraničí. "Svým přístupem se významně zasloužil o prestiž armády v zahraničí a u našich spojenců a těší se úctě vojáků i důstojníků Armády České republiky," píše se v návrhu.

Sedmačtyřicetiletý brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Od března 2020 vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.