Vojáci ČR a Francie mají mít na misi v Nigeru stejné právní postavení, Senát dal souhlas

Takzvaný dodatkový protokol uzavřený mezi vládou Francie a Nigeru upravuje postavení jiných než francouzských jednotek, které se budou účastnit operace Takuba. Stanovuje, že všichni vojáci vyslaní do Nigeru v rámci sil Takuba mají obdobné právní postavení jako francouzští vojáci, kteří v zemí působí od roku 2013. Má jim být zejména garantována trestněprávní imunita při plnění úkolů v silách Takuba na území Nigeru.

Stejně jako podobný dokument pro působení vojáků na území Mali, Čadu a Nigeru, který už Parlament odsouhlasil, umožňuje protokol vojákům vstup na území Nigeru bez víz, volný pohyb nebo oprávnění držet zbraně a střelivo.

Mise se týká boje proti extremistům zejména na malijském území, koaliční jednotky by ale mohly také pronásledovat teroristy až 50 kilometrů do vnitrozemí Nigeru. V Čadu bude sídlit velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků. Česká armáda se rozhodla do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem je radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje.

O zapojení českých vojáků do mise požádala Francie, která se v boji proti islámským teroristům v Mali dlouhodobě angažuje. Francouzská armáda chce své síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali. Vznik společné jednotky pod názvem Takuba účastnické státy oficiálně oznámily na konci března. Úkolové uskupení bude součástí operace Barkhane. Kromě Francie a ČR se do něj zapojí třeba Velká Británie, Švédsko, Norsko, Portugalsko nebo Dánsko. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů korun.