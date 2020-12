Zemřel válečný veterán Václav Kuchynka (†95), hrdina z východní fronty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V úterý ve věku 95 let zemřel válečný veterán Václav Kuchynka, bojovník z východní fronty a místopředseda Československé obce legionářské. Na twitteru to dnes oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Kuchynka se za druhé světové války zúčastnil například karpatsko-dukelské operace nebo osvobozování Československa. V roce 2017 ho prezident Miloš Zeman povýšil do hodnosti brigádního generála.