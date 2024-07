Babišovo ANO by vyhrálo volby, má podporu třetiny lidí, ukazuje průzkum

Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše by předminulý měsíc volilo 33 procent voličů. Druhá by skončila vládní ODS, kterou by podpořilo 14,5 % respondentů. Dvojciferného výsledku by dosáhli ještě třetí Piráti, hlas by jim dalo 10 % dotázaných.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by překročily ještě další tři subjekty. Na mandáty by konkrétně dosáhli Starostové a nezávislí (8,5 %), SPD (7,5 %) a TOP 09 (5,5 %).

Průzkum ještě zachytil preference dalších sedmi politických stran či hnutí. Nejblíže měli v květnu do parlamentu komunisté se čtyřprocentní podporou. O půl procenta slabší by byl výsledek PRO 2022 a sociálních demokratů (SOCDEM). Přísaha by získala tři, zatímco vládní KDU-ČSL jen dvě procenta. Trikoloru a Zelené by podpořilo shodně 1,5 procenta voličů.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.