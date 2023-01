Brněnský soud začal projednávat kauzu úniku informací od policie

Ratajský v polední přestávce novinářům řekl, že soudní jednání je pro něj nepříjemná záležitost, na druhou stranu je ale rád, že se po letech konečně v té věci něco děje. "Je šance, že to trestní řízení, které považuji za zásadně závadové, bude hodnotit nezávislý orgán. O nestrannosti soudu nemám žádné pochybnosti," řekl Ratajský. Doplnil, že státní zástupce se snaží konstruovat, že právě Ratajský byl ve věci koordinátorem skupiny přátel a bývalých kolegů. "S touto konstrukcí absolutně nesouhlasím. Považuji ji za účelovou," uvedl muž.

Obžalobu začal státní zástupce Miroslav Stoklásek číst krátce před 10:00, tedy asi hodinu poté, na kdy bylo nařízené zahájení hlavního líčení. Tak dlouho trvalo, než se zhotovila docházka, účastníci líčení se usadili a sdělili soudu, co bylo třeba vyřešit. Jeden z obhájců požádal soud o konání hlavního líčení bez účasti veřejnosti, a to kvůli údajně citlivým informacím, které by u soudu mohly zaznít. Předsedkyně senátu Dita Řepková to zamítla s tím, že prozatím není uzavřeného jednání třeba.

Kolem poledne bylo přečteno asi 50 stran obžaloby, která má kolem 380 stran. Zhruba 140 stran tvoří popis skutku. Čítá 91 bodů, čtení je u čtvrtého.

Státní zastupitelství už dříve uvedlo, že trestná činnost měla v naprosté většině případů spočívat v neoprávněném provádění lustrací v informačních systémech policie a celní správy. Podle spisu jde také o zneužívání systémových opatření v souvislosti s účelovým zavedením některých osob jako informátorů policie.

V případě obžalovaných příslušníků bezpečnostních sborů jejich trestnou činnost žalobci kvalifikovali ve většině případů jako pokračující trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby v souběhu s pokračujícím trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Civilní osoby jsou obžalované z účastenství ve formě návodu k této trestné činnosti.

Policie už v roce 2017 ve věci obvinila 18 lidí včetně bývalých policistů Ratajského, Jakuba Patloky, Miroslava Palána, ale také policisty Ivo Sloupa, Alexandra Jedličku, Daniela Medvece nebo podnikatele Radka Morice. U dvou lidí následně trestní stíhání zastavila. Ke zbylým se ale v létě 2019 přidalo 11 dalších obviněných, později přibyli další.

Projednávání kauzy soud nařídil do největší místnosti 362. V ní bývají líčení například s mnoha obžalovanými, nebo ty, o které mají značný zájem média. Jednalo se v ní například v kauze kolem podnikatele Shahrama Zadeha, projednával se v ní případ čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena či kauza Stoka, ve které byl bývalý místostarosta části Brno-střed za ANO Jiří Švachula dosud nepravomocně potrestán vězením kvůli manipulaci se zakázkami a braní úplatků. Švachula je mezi 28 obžalovanými i v kauze úniku informací, stejně tak spoluobžalovaný ve věci Saman El-Talabani.