Daňové přiznání 2024: Přehled lhůt a dalších důležitých informací

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Letos je tak základní lhůta do 2. dubna. V případě elektronického podání je o měsíc delší, tedy do 2. května. Pro daňové poradce a advokáty platí šestiměsíční lhůta do 1. července.

Daňové přiznání je možné podat osobně na územním pracovišti finančního úřadu, ale také poštou. Příslušný tiskopis lze vyzvednout na úřadu nebo si ho každý poplatník může vyhledat a vytisknout na webových stránkách Finanční správy nebo na portálu MOJE daně.

Lidé také mohou podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci "portál MOJE daně" nebo na webových stránkách Finanční správy ČR.