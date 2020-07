Bezpečnost na železnici? Soukromí dopravci jsou připraveni se zapojit do expertní komise

V komisi nyní zasedají pouze zástupci státních dopravců, ministerstvo ovšem v případě některých témat nevyloučilo přizvání soukromých společností.

Expertní komise vznikla před dvěma týdny po sérii nehod na železnici. Její vznik inicioval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a jejím cílem je řešit posílení bezpečného provozu na kolejích. Komisi tvoří 16 lidí, mezi členy jsou zástupci vedení ministerstva dopravy, drážního odboru, Správy železnic, Drážní inspekce, Drážního úřadu, za dopravce vedení Českých drah a ČD Cargo a dále dva zástupci z akademické obce. Zasedat má jednou za 14 dnů.

V komisi zástupci soukromých dopravců nejsou. Zájem o zapojení projevil Leo Express. "Soukromí dopravci jsou připraveni přispět do diskuse, mají své odborníky a sami také denně řeší bezpečnost na železnici. Soukromí dopravci zároveň tvoří významnou část trhu, a proto by měli mít v komisi své zastoupení," uvedla společnost. Jeden z velkých zájmů dopravce je například zavádění mimoúrovňového křížení na přejezdech. Firma by chtěla klást důraz také na situaci strojvůdců. Sama v posledních týdnech začala mimořádně všechny své strojvůdce přezkušovat.

Možnost zapojení do komise připustil i RegioJet. "Pokud nás ministerstvo dopravy přizve k účasti v takovéto expertní komisi, jsme určitě připraveni jako klíčový dopravce na české železnici za nás nominovat odborníka, který by byl jejím členem," řekl mluvčí Aleš Ondrůj.

Ministerstvo to nevyloučilo, zvlášť pak v případech, kdy se bude řešit záležitost specifická právě pro soukromé dopravce nebo vznikne potřeba přizvání dalších zástupců z řad dopravců.

Komise se zatím sešla dvakrát. Hlavním tématem byly investice do bezpečnostních opatření na železnici. Klíčovou roli komise vidí v zavádění zabezpečovacího systému ETCS. V příštích deseti letech chce do budování systému na tratích investovat pět miliard korun ročně, další dvě miliardy za rok chce pak dát na vybavení vlaků. Další opatření, na kterých se komise shodla, by měly mířit na zabezpečení přejezdů a mostů a také úpravy legislativy kácení stromů poblíž tratí.

Bezprecedentní opatření v zabezpečení železnic. Řešíme nonstop, zapojujeme nejlepší odborníky, dopravce, odborové svazy, úřady. Předkládáme ucelený přehled všech změn a investic. https://t.co/B6FTpPZPHs — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) July 30, 2020

Komise vznikla v reakci na řadu nehod z posledních týdnů. Nejtragičtější byl v červenci střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další tragická nehoda se stala u Českého Brodu, kde v polovině měsíce narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.