Za hodinu z Prahy do Drážďan. Německo chce vybudovat tunel pod Krušnými horami

Železniční společnost Deutsche Bahn oznámila, že po vyhodnocení více možností je nejpravděpodobnější tunel spojující město Heidenau v německé spolkové zemi Sasko s Ústí nad Labem na severu ČR. Tato varianta tunelu je zároveň nejpřijatelnější pro životní prostředí a nejlepším řešením z technické i hospodářské stránky.

Projekt nové výstavby je považován za mezinárodně významný projekt železniční dopravy. Pozadím je, že současná trasa údolím Labe naráží na kapacitní limit. Nová trasa má nabídnout protipovodňovou alternativu a zkrátit jízdní doby. Cestující by v budoucnu měli být schopni cestovat z Drážďan do české metropole za pouhou hodinu. V současné době trvá cesta obvykle kolem dvou a půl hodiny, informuje Süddeutsche Zeitung.

Rovněž se zkrátí cesta z Berlína či Hamburku do Vídně, Bratislavy i Budapešti. Tato trasa je součástí širšího evropského železničního koridoru vedoucího z německých přístavů na březích Severního a Baltského moře do Istanbulu a Atén.

Přes východní část Krušných hor mají podle plánů vést dva paralelní tunely pro osobní i nákladní dopravu. Na německé straně mají rozšířit trať mezi Heidenau a Drážďany, což zahrnuje i nové kolejnice či další infrastrukturu.

V lednu by se podle Deutsche Bahn měly uskutečnit rozhovory s občany v regionu s cílem informovat je o stavebních plánech. V polovině příštího roku by měl být plán hotový a následně předložen německému parlamentu.

S výstavbou by mohlo začít v roce 2032 a tunel by měly dokončit během 12 let. Šlo by o nejdelší železniční tunel v Německu. Dosud toto prvenství patří tunelu Landrücken ve spolkové zemi Hesensko, který má délku téměř 10,8 kilometru.