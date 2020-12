Celodenní zákaz vjezdu do pruhů pro autobusy v Praze byl odložen

Zastupitelstvo uložilo radě, aby příslušnému magistrátnímu odboru podalo podnět na vydání opatření obecné povahy, kterým by se stav vrátil před výše uvedenou změnu. Radní to učinili prostřednictvím TSK. Zastupitelstvo své usnesení odůvodnilo zejména nesouhlasem s plošným řešením bez detailního odůvodnění u jednotlivých úseků.

Dokument vypracovaný Ropidem dnes radní vzali na vědomí. Jednat o něm bude následně zastupitelstvo. Ropid navrhuje rozšířit počty úseků, kde bude zrušeno časové omezení platnosti, o deset úseků. "A to z důvodů nepravidelnosti provozu i mimo obvyklé a předvídatelné špičky ovlivňující plynulost a přesnost MHD," píše se v materiálu.

Změna má rovněž sjednotit časovou platnost v navazujících úsecích jednotlivých silničních tahů. Pomoci má rovněž v místech, kde jsou přechody pro chodce přes dva jízdní pruhy. Pokud nepojede autobus, chodci by tak museli přejít jenom jeden pruh, kterým jezdí osobní auta.

U dalších 11 úseků v délce 6940 metrů je navrženo buď zrušení časového omezení, nebo sjednocení omezení na jeden interval, konkrétně pondělí až pátek od 6:00 a 20:00. "Vzhledem k tomu, že z hlediska provozu MHD je tento interval vyhodnocen jako dostatečný, bude preferován," píše se v materiálu. Samostatně bude řešen tah ulicí Československého exilu, kde jsou nyní tři různé časové výjimky.

"V případě realizace uvedeného návrhu dojde ke snížení počtu časových režimů ze stávajících osmi na dva až tři, což povede k výraznému zpřehlednění," píše se v dokumentu.

Žádost o listopadovou změnu podala úředníkům rovněž TSK, a to na základě požadavku dopravního podniku (DPP) a Ropidu. Ty o změnu žádají podle dřívějšího vyjádření náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) od roku 1995.

Materiál dnes projednal také dopravní výbor zastupitelstva. "Materiál popírá to, o čem se usneslo minulé zastupitelstvo," řekl na něm zastupitel ODS a starosta David Vodrážka. Scheinherr podle něj měl učinit to, co mu zadalo zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy, tedy vrátit režim v pruzích do původního stavu. "Když se zastupitelstvo na něčem usnese, tak se to má respektovat," uvedl.

Koaliční zastupitel Jiří Koubek (TOP 09), který na minulém jednání zastupitelů s kritikou původního opatření přišel, naopak pochválil, že návrh obsahuje varianty řešení a zohlednil i kritické připomínky. Kvůli technickým potížím při zajištění online přenosu nepřítomných členů dnes výbor k návrhu nepřijal žádné usnesení, ať už doporučující nebo nedoporučující.

V hlavním městě je okolo 40 kilometrů pruhů vyhrazených pro MHD. Pruhy využívají rovněž policisté, strážníci, záchranáři nebo taxikáři. Na některých místech jsou určeny rovněž cyklistům. Vyhrazení pruhů je dosud časově omezené a neplatí 24 hodin denně. Obvyklý čas platnosti pruhů je od pondělí do pátku od 07:00 do 11:00 a od 14:00 do 19:00.