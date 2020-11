České dráhy čekají kvůli epidemii obrovské ztráty. Do čela nastoupí krizový manažer

"Neděláme žádnou revoluci. České dráhy jsou v současné době podobně jako ostatní dopravci vlivem covidu v problémech. Měly výpadek až 80 procent a budou ve ztrátě tři až čtyři miliardy korun. Pan Nebeský tam odehrál svoji hru v době, kdy firma rostla a potřebovala nové produkty. A neodehrál ji špatně," řekl Havlíček.

Nebeský však podle něj není typický člověk do krizového nebo finančního managementu. "Navíc je tam jeho určitý osobní problém. Proto je pro něj nejlepší, když nebude muset čelit tomu enormnímu tlaku, který ta společnost bude muset snášet v následujících měsících. Ale problém řešíme interními, kvalitními lidmi, kteří mají nejenom kompetenci, ale i velký respekt v celém odvětví železnic," doplnil Havlíček. Bednárik je podle něj typický krizový manažer.

Bednárik dostal nabídku na post předsedy představenstva Českých drah v tomto týdnu. Oslovil jej šéf dozorčí rady společnosti Pavel Kysilka.

Kysilka v souvislosti s připravovanými změnami poukázal na současnou krizi a velký propad příjmů Českých drah. Tržby společnosti jen za jízdné letos klesnou asi o tři miliardy korun. "Podle našeho názoru je v tuto chvíli potřeba tým představenstva posílit zejména v oblasti finančního řízení," uvedl Kysilka. Zároveň ale dodal, že firma podle něj stávající situaci zvládá dobře.

Dalším z důvodů pro změny je podle Kysilky snaha dát stávajícímu šéfovi státního dopravce prostor k řešení osobních problémů. "Rádi bychom mu v tomto směru vyhověli, ale chceme, aby v představenstvu zůstal a převzal roli místopředsedy," dodal šéf dozorčí rady.

Kysilka jako náhradu za Nebeského preferuje angažování některého z manažerů působících ve skupině Českých drah. Oslovil proto šéfa ČD Cargo Bednárika. "Je to zkušený a razantní manažer a nepochybně by spolu s panem Nebeským dokázali udržet kontinuitu vedení a provést České dráhy současnou krizí," uvedl Kysilka. Tyto změny by znamenaly odchod současného náměstka pro finance Patrika Horného.

Nebeský je v čele Českých drah od loňského září. Celá skupina v pololetí kvůli koronavirové krizi zaznamenala ztrátu téměř dvě miliardy korun. Bednárik vede nákladního dopravce šest let, loni prodloužil smlouvu o dalších pět let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových zisků, například loni to bylo 608 milionů korun. V pololetí však kvůli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun i ČD Cargo.