Dálnice D8 směrem na Německo je opět průjezdná

Berlín od neděle oficiálně obnovil stálé hraniční kontroly na pomezí s Českou republikou, kterou Německo nyní považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. První den kontrol se provoz na hranicích obou států kvůli slabšímu víkendovému provozu obešel bez komplikací.

"Kolony v tuto chvíli nemáme, komplikace neregistrujeme," řekla dnes odpoledne ČTK regionální mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Otevřené jsou i nájezdy 84 a 74 na dálnici D8.

Hranice obou sousedních zemí mohou překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musí do karantény. Výjimku z karantény mají mimo jiné nákladní dopravci, kteří rovněž musí mít test. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) dnes novinářům řekl, že se změny v režimu na hranicích zatím dělat nebudou. "Já jsem zjišťoval v sobotu a v neděli, jestli nezajistíme i těm kamioňákům, co tam stojí, nějakým stylem obsluhu, že by dostávali aspoň čaj," uvedl hejtman s tím, že to není třeba, protože testování funguje plynule i přes kolony. V kraji jsou podle něj dvě testovací místa na hraničních přechodech, a to na dálnici D8 a na přechodu u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku.

Výjimku z opatření mají také někteří pendleři. Na základě celoněmeckého nařízení dostali původně výjimku jen zdravotníci. Sasko rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě.