Dopravci chtějí trvalé snížení spotřební daně z nafty, zvýší konkurenceschopnost

Vyjádření ministerstva dopravy a ministerstva financí ČTK zjišťuje. Vláda ve dubnu schválila snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Opatření ovšem bude pouze dočasné, a to od začátku června do konce září.

"Čeští autodopravci jsou pod tvrdým konkurenčním tlakem dopravců ze zahraničí, kteří již delší dobu těží z nižších domácích cen nafty. Tímto by se konkurenční prostředí mělo narovnat, což ve výsledku přinese finanční benefit i státu," řekl dnes generální tajemník sdružení Vojtěch Hromíř.

Podle něj české firmy, které na daních za jeden kamion odvádí ročně okolo 800.000 korun, díky tomu nebudou nahrazeny cizími dopravci platícími pouze mýtné poplatky. Do státního rozpočtu by navíc podle Hromíře mohly přinést více peněz i tranzitující kamiony a s nimi spojená tankovací turistika.

"V neposlední řadě tuto 1,50 Kč spotřební daně nahrazuje vyšší výběr DPH, neboť na něm stát nyní vybírá o tři koruny na litru více než před krizí," dodal Hromíř. Podle dat společnosti CCS, která ceny sleduje, činí aktuálně průměrná cena benzinu Natural 95 v ČR 46,42 Kč za litr, nafty pak 46,27 Kč za litr. V meziročním srovnání jsou nyní paliva v Česku výrazně dražší než loni, benzin zhruba o 14 a nafta o 16 korun.

Hromíř zdůraznil, že je důležité, aby snížení daně promítli co nejrychleji do konečných cen prodejci a distributoři. Tomu by podle něj měly pomoci vládou avizované kontroly marží.

Vláda už dříve v letošním roce rozhodla také o zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a aktuálně vyjednává s Evropskou komisí o osvobození od této daně i u těžších vozidel. Ministerstvo financí zároveň odložilo platbu daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října.