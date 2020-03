Kolona kamionů před přechodem Náchod dosáhla 24 kilometrů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě byla dnes ráno dlouhá přibližně 24 kilometrů. Vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře. ČTK to řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Kolony souvisí s opatřeními v boji proti nákaze COVID-19.