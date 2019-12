Konec lístků a karet? V Praze můžete cestovat mobilem

Lítačku provozuje městská firma Operátor ICT, která umožnila naplno cestovat MHD po hlavním městě a příměstskými linkami jen s mobilní aplikací. Do mobilní aplikace, která funguje na Androidu i iOS, je možné nahrávat i dlouhodobé kupóny, tedy čtvrtletní, půlroční či roční.

Cestující, kteří si chtějí koupit dlouhodobý kupón, to musí udělat přes e-shop systému PID Lítačka. Operátor ICT pracuje na přesunutí i této funkce do mobilní aplikace.

Kromě samotné aplikace se na dlouhodobé kupóny muselo připravit více než tři tisíce odbavovacích zařízení v dopravních prostředcích, aby mohli průvodčí a revizoři s kupóny v aplikacích pracovat.

Dlouhodobý kupón můžete mít buďto na fyzické kartě (Lítačka, In Karta ČD, Visa, Mastercard), nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka. Musíte si vybrat, čím se budete prokazovat. Dva lidé by jinak mohli cestovat na jeden doklad, kdy by se jeden prokázal kartou a druhý aplikací v mobilu.

V aplikaci PID Lítačka se pro ověření dlouhodobého kupónu ukáže QR kód, který průvodčí či revizor naskenuje. Na mobilních telefonech s Androidem bude fungovat také bezkontaktní NFC čip. Identifikovat se bude možné jak v metru a tramvajích, tak autobusech či vlacích, uvedl server CZECHCRUNCH.