Velikonoční výluky v pražském metru. Místo vlaků obslouží trasu linky C autobusy

Celé čtyři dny nepojedou vlaky na lince C v úseku přes centrum města. "Z důvodu opravy trati metra dochází od pátku 29. března 2024 (od 4.30 hodin) do pondělí 1. dubna 2024 (do 24.00 hodin) k dočasnému přerušení provozu metra C v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice," uvedl dopravní podnik na webu. Vyměněno bude celkem 1059 pražců.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC, alternativou bude tramvajová linka 36. Dopravce také upozornil, že linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávky Pod Karlovem a Nuselské schody do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti).

Druhá výluka proběhne krátce o víkendu. "V neděli 31. března od 20.00 hodin do ukončení provozu přerušíme provoz v úseku Kačerov – Háje, a to z důvodu modernizace zabezpečovacího zařízení," sdělil podnik na síti X.

V tomto případě bude zavedena náhradní autobusová linka XC v trase Kačerov – Roztyly – Chodov – Opatov – Háje.