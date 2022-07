Ministerstvo zváží u pomalého předjíždění cyklistů konec povinného odstupu

Nová pravidla pro předjíždění cyklistů platí v Česku od počátku letoška. Řidiči musejí cyklisty míjet ve vzdálenosti půldruhého metru. Při nedodržení odstupu a ohrožení cyklisty jim hrozí pokuta až 2000 korun, zavedla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. "Nezvažujeme zrušení povinného odstupu 1,5 (metru) při předjíždění v rychlostech vyšších než 30 km za hodinu," zdůraznil Kupka.

Statistika podle ministra ukazuje, že nebezpečné předjíždění cyklistů patří mezi méně časté a méně závažné příčiny dopravních nehod s účastí cyklistů. "To jsou racionální podklady pro diskusi, která by měla mít co nejvíce věcnou povahu," podotkl.

Odpůrci předepsané vzdálenosti pro předjíždění poukazovali na to, že nové opatření nebude možné na mnoha místních silnicích dodržovat ani kontrolovat. Argumentovali tím, že například na úzkých silnicích v horách nové opatření zastaví dopravu. Ministerstvo dopravy zatím do zákona přidalo výjimku, podle které řidiči mají při míjení cyklistů možnost přejíždět souvislou čáru na vozovce.