Moravskoslezský kraj omezuje linky regionálních vlaků. CELÝ PŘEHLED

Linka S2 Ostrava – Mosty u Jablunkova

Vlak Os 2922 (odj. 5:16 z Návsí, příj. 6:11 do Bohumína) nejede.

Vlak Os 2941 (odj. 14:21 z Bohumína, příj. 15:17 do Návsí) nejede.



Linka S5 Frýdlant n. O. – Ostravice

Vlak Os 13106 (odj. 7:14 z Frýdlantu n. O., příj. 7:24 do Ostravice) nejede.

Vlak Os 13109 (odj. 7:30 z Ostravice, příj. 7:40 do Frýdlantu n. O.) nejede.



Linka S6 Ostrava – Frýdlant n. O. – Valašské Meziříčí

Vlak Os 3108 (odj. 15:18 z Ostravy hl.n., příj. 17:18 do V. Meziříčí) nejede.

Vlak Os 3154 (odj. 12:18 z Ostravy hl.n., příj. 13:10 do Frýdlantu n. O.) nejede.

Vlak Os 3157 (odj. 13:43 z Frýdlantu n. O., příj. 14:34 do Ostravy hl.n.) nejede.

Vlak Os 3159 (odj. 15:43 z Frýdlantu n. O., příj. 16:34 do Ostravy hl.n.) nejede.

Vlak Os 3160 (odj. 4:25 z Frenštátu p. R., příj. 4:58 do V. Meziříčí) nejede.

Vlak Os 3164 (odj. 7:13 z Frýdlantu n. O., příj. 7:34 do Frenštátu p. R. m.) nejede.

Vlak Os 3173 (odj. 14:32 z V. Meziříčí, příj. 15:39 do Frýdlantu n. O.) nejede.

Vlak Os 3176 (odj. 17:57 z Frýdku-Místku, příj. 18:10 do Frýdlantu n. O.) nejede.

Vlak Os 3177 (odj. 18:43 z Frýdlantu n. O., příj. 18:56 do Frýdku-Místku) nejede.



Linka S10 Opava – Krnov – Bruntál – Rýmařov

Vlak Os 3466 (odj. 6:54 z Opavy východu, příj. 7:34 do Krnova) nejede.

Vlak Os 3467 (odj. 12:24 z Krnova, příj. 13:07 do Opavy východu) nejede.

Vlak Os 3469 (odj. 13:41 z Krnova, příj. 14:26 do Opavy východu) nejede.



Zaveden vlak Os 3519 (odj. 13:41 z Krnova, příj. 14:26 do Opavy východu).



Linka S11 Opava – Hlučín

Vlak Os 13440 (odj. 7:13 z D. Benešova, příj. 7:39 do Opavy v.) nejede.



Linka S15 Krnov – Jindřichov ve Slezsku

Vlak Os 3572 (odj. 6:18 z Krnova, příj. 6:50 do Jindřichova ve Sl.) nejede.

Vlak Os 3573 (odj. 7:05 z Jindřichova ve Sl., příj. 7:33 do Krnova) nejede.

Vlak Os 3581 (odj. 13:47 z Jindřichova ve Sl., příj. 14:14 do Krnova) nejede.

Vlak Os 3582 (odj. 14:28 z Krnova, příj. 15:01 do Jindřichova ve Sl.) nejede.

Vlak Os 3583 (odj. 15:47 z Jindřichova ve Sl., příj. 16:14 do Krnova) nejede.



Linka S16 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha

Vlak Os 20600 (odj. 3:50 z Osoblahy, příj. 4:37 do Třemešné ve Sl.) nejede.

Vlak Os 20601 (odj. 4:50 z Třemešné ve Sl., příj. 5:34 do Osoblahy) nejede.



Linka S21 Dětmarovice – Petrovice u Karviné

Vlak Os 3031 (odj. 14:31 z Dětmarovic, příj. 14:39 do Petrovic u K.) nejede.

Vlak Os 3032 (odj. 14:17 z Petrovic u K., příj. 14:25 do Dětmarovic) nejede.

Vlak Os 3005 (odj. 22:43 z Bohumína, příj. 22:59 do Petrovic u K.) nejede.

Vlak Os 3006 (odj. 23:05 z Petrovice u K., příj. 23:22 do Bohumína) nejede.



Dále se v sobotu a neděli 21. – 22. března po celý den ruší provoz linky R61 v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava hl.n., cestující mohou přestoupit na vlaky linky S6 ve stanici Ostrava-Kunčice.