Nehody na D1 a D2 v Brně komplikovaly provoz, tvořily se kolony

— Autor: ČTK

Dopravu na D1 i D2 v Brně na křížení obou dálnic kolem exitu 196 na D1 dnes dopoledne asi dvě hodiny komplikovaly dvě nehody. V místě se tvořily několikakilometrové kolony, a to jak ze směru z Prahy, tak i do Prahy a na D2 směrem do Brna. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka.