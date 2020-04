Počet lidí v metru v úterý oproti minulému týdnu vzrostl

Server Aktuálně.cz v úterý publikoval video ze stanice Muzeum na lince C, podle kterého tam ráno bylo velké množství cestujících a vlaky měly dlouhé intervaly. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) v úterý řekl, že pokud by tento týden počet cestujících rostl, město na to zareaguje.

Kvůli opatřením proti koronaviru výrazně klesl v uplynulých týdnech počet cestujících. V běžný den metro zaznamená něco přes milion cestujících. DPP je největší městská firma a provozuje MHD.

"Včera skutečně v ranní špičce mezi 07:00 a 09:00 využilo metro o téměř sedm procent více cestujících než minulé pondělí 6. dubna, to jest na začátku pracovního týdne. Ve srovnání s minulým úterkem 7. dubna dokonce o více než 10 procent," uvedl Šabík. Důvod podle něj nelze říci, neboť jeden den je na vyhodnocení změn počtu cestujících málo.

Reálný počet cestujících podnik vypočítá tak, že vezme všechny zaznamenané nástupy a výstupy a vydělí tuto sumu dvěma. Takzvaný obrat činil v úterý 70.671 a reálný počet cestujících pak jeho polovina, tedy zmíněných 35.336. Druhým nejvytíženějším dnem ze tří zmíněných bylo minulé pondělí, kdy byl obrat 66.348, což je o asi dvě tisícovky více než o den později.

MHD v metropoli jezdí od konce března podle prázdninových jízdních řádů. Scheinherr v souvislosti se zveřejněným videem řekl, že vedení města a DPP denně vyhodnocují čísla a jsou připraveni reagovat. Minulý týden prý k nárůstu cestujících nedošlo. "Pokud tento týden bude počet cestujících jiný, jsme připraveni na to reagovat," řekl. Dodal, že dopravní podnik má dostatek strojvůdců k případnému posílení spojů. O posílení zatím rozhodnuto nebylo.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 byly prodlouženy intervaly a spoje jezdí podle prázdninových jízdních řádů. V MHD bylo také zrušeno otevírání dveří pomocí tlačítka, nástup prvními dveřmi autobusů a prodej jízdenek u řidičů. Vypnuta je ventilace a vnitřní cirkulace vzduchu a autobusy automaticky staví i v zastávkách na znamení.