Pomník vlasovcům či štoly pro metro D. Praha zažije v roce 2020 stavební boom

Praha bude také hledat projektanta terminálu na Smíchovském nádraží a opravy Libeňského mostu. V Řeporyjích by měl vzniknout pomník vlasovcům, kteří v roce 1945 pomáhali osvobodit Prahu. Přesah do zahraničí bude mít uzavření partnerské smlouvy Prahy s Tchaj-pejí.

Při výstavbě nové linky metra D z Pankráce do Písnice začnou dělníci 2. ledna příštího roku od šachty v ulici Na Strži razit 322 metrů dlouhou průzkumnou štolu směrem k ulici Budějovická na Pankráci. Geologický průzkum začal na Pankráci letos v červnu. Průzkum je na čtyřech místech. Ve dvou lokalitách by měl skončit v létě příštího roku a ve dvou bude pokračovat do léta roku 2021.

Trojská lávka se zřítila před dvěma lety 2. prosince. Výstavbu nové zahájilo město letos na začátku listopadu. Při pádu byli zranění čtyři lidé, z toho dva vážně. Policie již obvinila dva muže. Nová lávka bude hotova v říjnu 2020 a vyjde na 128 milionů korun.

Původní most přes D4 na Zbraslavi, který vedl od sjezdové rampy k ulicím K Výtopně a Za Opusem, byl kvůli havarijnímu stavu stržen letos na konci listopadu. Nový by měl být hotov v září příštího roku. Pokračovat bude v příštím roce monitoring několika pražských mostů, které jsou ve špatném stavu. To se týká například Hlávkova mostu. Technická správa komunikací by měla začátkem roku vypsat zakázku na projekt opravy Libeňského mostu.

Úpravy spodní části Václavského náměstí vyjde Prahu na zhruba 326,6 milionu korun. Uskuteční se podle projektu od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects, který vznikl už v roce 2005. V budoucnu bude upravena také horní část náměstí, na kterou se vrátí tramvaje.

Vedení Prahy chce na začátku příštího roku vybrat projektanta nového dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Na terminálu bude možné přestupovat mezi metrem, tramvajemi, vlaky a příměstskými spoji. Opravena bude nádražní budova a přibude čtvrté nástupiště.

V prvním čtvrtletí chce město vypsat dvoumiliardovou zakázku na opravu a dostavbu vyhořelého levého křídla Průmyslového paláci na Výstavišti. S pracemi by se podle vedení magistrátu mohlo začít do konce roku. Magistrát také plánuje převzít od Prahy 1 správu Nemocnice Na Františku, což se původně mělo uskutečnit od 1. ledna. Metropoli by měl na pět let opustit cyklus obrazů Slovanská epopej Alfonse Muchy, který magistrát zapůjčí do Moravského Krumlova.

Praha uzavře sesterskou smlouvu s tchaj-wanským hlavním městem Tchaj-pej, půjde o ekonomickou, obchodní a kulturní spolupráci. Smlouvu obě strany podepíšou v lednu při návštěvě tchajpejského starosty ‎Kche Wen-čea. Zároveň by se měli zástupci měst dohodnout na datu, kdy by pražská zoologická zahrada dostala luskouna.

Zoo Praha 28. března otevře novou expozici Darwinův kráter zaměřenou na australskou faunu. Její hlavní atrakcí budou ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti. Nová expozice bude stát zhruba 69 milionů korun. Zoo také v první polovině roku očekává narození dvou slůňat.

V botanické zahradě v Troji by měl být v prvním čtvrtletí příštího roku dokončen vodovod z Vltavy na užitkovou vodu. Areál dosud k zalévání využívá pitnou vodu. O stavbě vodovodu z Vltavy se začalo poprvé uvažovat před 40 lety.