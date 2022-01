Pracovní karanténa by se měla týkat i řidičů autobusů, navrhuje Pecková

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se bude pracovní karanténa týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, podmínky určí krajské hygienické stanice.

"Myslím si, že by do režimu pracovní karantény měli jít ještě řidiči autobusů veřejné dopravy. Ale jinak v tom významný problém nevidím," uvedla hejtmanka. Podle ní je možné interiér autobusu upravit tak, aby byl řidič oddělen od cestujících. "Byla by opatření, která by eliminovala to, že by se setkával řidič s cestujícími. Už teď jsou první řady pro cestující uzavřené páskou, aby nemohli k řidiči blíž," uvedla Pecková.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle Válka využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset podle ministra udělit hygienici.

Pecková podotkla, že v nemocnicích už při dřívějších vlnách koronaviru fungovala praxe, kdy zdravotníci po setkání s pozitivně testovaným člověkem nešli do karantény, ale pakliže by chyběli na oddělení, docházeli dál ke covidovým pacientům. Podle ní je ve spolupráci s hygieniky možné podobně nastavit i systém, s kterým nyní přišla vláda. "Oni si ale myslí, že to zatím potřebovat nebudou, že to budou zvládat. Pakliže by to potřeba bylo, tak si myslím, že ve spolupráci s hygienou se režim v těchto povoláních nastaví," dodala hejtmanka.