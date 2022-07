Železnice mezi Strakonicemi a Horažďovicemi bude zavřená do 29. července

— Autor: ČTK

Železnice mezi Strakonicemi a Horažďovicemi bude zavřená do 29. července kvůli odstraňování škod po bouřce a plánované výluce. Vlaky tam přestaly jezdit po velké bouřce v noci na úterý, kdy popadané stromy poškodily trakční vedení a voda podemlela část trati mezi Strakonicemi a Katovicemi. Trakční vedení už je opravené, víc času bude potřeba na opravu trati. Provoz zůstane zastavený do 10. července, kdy na této trati začíná plánovaná výluka, ČTK to dnes řekl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.