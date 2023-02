Důchodové plány vlády odborům vadí. Zvažují protesty

Podle něj odboráři z nejsilnějšího svazu KOVO debatují o podobě protestních akcí. Odbory kritizují mimo jiné záměr dál postupně zvyšovat důchodový věk až na 68 let. ČMKOS se staví i proti navrhovanému omezení mimořádné valorizace důchodů v červnu. Předáci mluví o porušení ústavnosti, a to kvůli případné retroaktivitě, principu očekávání či rovnému zacházení.

"Mezi květnem a dneškem neproběhla žádná debata o podobě důchodové reformy. To je narušení sociálního dialogu po všech stránkách," uvedl Středula. Odbory si stěžují na to, že jim vláda neposkytuje ani podklady, nebo je neposílá včas. "Včera před polednem (ve čtvrtek) jsme obdrželi návrh změny zákona o valorizaci, připomínky máme dát do dneška, vláda to projedná v pondělí. To není sociální dialog, není to ani hra na dialog, je to ignorování sociálního dialogu," řekl Středula.

Tripartita se má sejít 6. března. Odborová centrála žádá, aby o chystané reformě zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na zasedání diskutovali. Předák ČMKOS kvůli tomu píše premiérovi. Odboráři chtěli mít své zastoupení i v důchodovém týmu ministra práce, jednání se ale neúčastní.

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních. Požadují, aby tato skupina byla širší. Kritizují také případné snižování odvodů. Odmítají omezení mimořádné valorizace v červnu. Podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka návrh porušuje ústavnost, a to kvůli retroaktivitě, principu očekávání i rovnému zacházení. "K tomuto dni je známo, jaká má být valorizace důchodů. Česká vláda má vydat pouze technické nařízení. Legitimní očekávání každého důchodce je opřené o znalost nynější právní úpravy," uvedl Samek.

Podle Středuly odborový svaz KOVO začal jednat o podobě protestních akcí. Odborářům vadí hlavně zamýšlené navyšování důchodového věku. "ČMKOS jednoznačně podpoří kroky svazu KOVO a vyzve případně další svazy k následování," uvedl Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 odborových svazů se zhruba 270.000 členy.